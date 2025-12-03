Due tornei del DP World Tour 2026 live su Sky e NOW: al via il Crown Australian Open e il Nedbank Golf Challenge
Doppio appuntamento golfistico: da Melbourne al Sudafrica, tanti azzurri in gara in diretta dal 3 al 7 dicembre.
Su Sky e in streaming su NOW in scena due tappe del DP World Tour 2026: il Crown Australian Open e il Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, da stasera, mercoledì 3, a domenica 7 dicembre.
Il primo torneo si svolgerà sul percorso Royal Melbourne Golf Club, Melbourne, Australia e vedrà in gara gli italiani Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo.
Il secondo si disputerà in Sudafrica, sul percorso Gary Player Country Club, Sun City, Sudafrica. Tre saranno gli azzurri in gara: Francesco Molinari, Guido Migliozzi e Matteo Manassero. I telecronisti della squadra di Sky Sport saranno Silvio Grappasonni, Marco Cogliati, Alessandro Lupi e Claudio Viganò.
Crown Australian Open su Sky e in streaming su NOW
Mercoledì 3 dicembre
Dalle 21 alle 2
Sky Sport Golf e in streaming su NOW
Giovedì 4 dicembre
Dalle 3.30 alle 7
Sky Sport Golf e in streaming su NOW
Venerdì 5 dicembre
Dalle 3.30 alle 7
Sky Sport Golf e in streaming su NOW
Sabato 6 dicembre
Dalle 3.30 alle 7
Sky Sport Golf e in streaming su NOW
Domenica 7 dicembre
Dalle 3.30 alle 7
Sky Sport Golf e in streaming su NOW
Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player su Sky e in streaming su NOW
Giovedì 4 dicembre
Dalle 10 alle 15.30
Sky Sport Golf e in streaming su NOW
Venerdì 5 dicembre
Dalle 10 alle 15.30
Sky Sport Golf e in streaming su NOW
Sabato 6 dicembre
Dalle 10 alle 15.30
Sky Sport Golf e in streaming su NOW
Domenica 7 dicembre
Dalle 10 alle 15.30
Sky Sport Golf e in streaming su NOW