Doppio appuntamento golfistico: da Melbourne al Sudafrica, tanti azzurri in gara in diretta dal 3 al 7 dicembre.

Su Sky e in streaming su NOW in scena due tappe del DP World Tour 2026: il Crown Australian Open e il Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player, da stasera, mercoledì 3, a domenica 7 dicembre.

Il primo torneo si svolgerà sul percorso Royal Melbourne Golf Club, Melbourne, Australia e vedrà in gara gli italiani Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo.

Il secondo si disputerà in Sudafrica, sul percorso Gary Player Country Club, Sun City, Sudafrica. Tre saranno gli azzurri in gara: Francesco Molinari, Guido Migliozzi e Matteo Manassero. I telecronisti della squadra di Sky Sport saranno Silvio Grappasonni, Marco Cogliati, Alessandro Lupi e Claudio Viganò.

Crown Australian Open su Sky e in streaming su NOW

Mercoledì 3 dicembre

Dalle 21 alle 2

Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Giovedì 4 dicembre

Dalle 3.30 alle 7

Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Venerdì 5 dicembre

Dalle 3.30 alle 7

Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Sabato 6 dicembre

Dalle 3.30 alle 7

Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Domenica 7 dicembre

Dalle 3.30 alle 7

Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player su Sky e in streaming su NOW

Giovedì 4 dicembre

Dalle 10 alle 15.30

Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Venerdì 5 dicembre

Dalle 10 alle 15.30

Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Sabato 6 dicembre

Dalle 10 alle 15.30

Sky Sport Golf e in streaming su NOW

Domenica 7 dicembre

Dalle 10 alle 15.30

Sky Sport Golf e in streaming su NOW