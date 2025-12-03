I Thunder dominano a Golden State e allungano la striscia. Brown trascina i Celtics, Edwards show contro i Pelicans. Vincono anche Toronto, San Antonio e Philadelphia.

La marcia di Oklahoma City non accenna a fermarsi: i campioni in carica centrano la 13ª vittoria consecutiva, passando anche sul parquet di Golden State nonostante la serata coriacea dei Warriors, privi però di Steph Curry e Jimmy Butler. Alla sirena è 124-112 per i Thunder, sospinti dai 38 punti di Shai Gilgeous-Alexander, con 20 arrivati nel solo secondo tempo. Ottimo anche l’impatto di Jalen Williams (22) e Chet Holmgren (21), decisivi nel tenere sempre Oklahoma avanti nel punteggio.

Boston supera New York: Brown illuminante

Successo prezioso per i Celtics, che piegano i Knicks per 123-117 in un match combattuto. Jaylen Brown è il migliore in campo con 42 punti, accompagnati da 4 rimbalzi e 4 assist. In doppia cifra anche Derrick White, autore di 22 punti e 5 assist.

New York resta in partita grazie ai 35 punti di Mikal Bridges e ai 29 con 7 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, ma si ferma dopo una serie positiva di quattro vittorie.

Minnesota–New Orleans: serve un overtime

Show offensivo alla Target Center Arena, dove i Timberwolves hanno bisogno dell’overtime per superare i Pelicans: finisce 149-142.

A trascinare Minnesota è Anthony Edwards, autore di 44 punti, mentre Rudy Gobert firma una doppia doppia da 26+13. Importante anche l’impatto di Naz Reid dalla panchina (18 punti, 5 rimbalzi, 6 assist) e dell’azzurro Donte DiVincenzo (15 punti e 4 rimbalzi).

New Orleans trova un Trey Murphy in versione dominante (33 punti e 15 rimbalzi), ma incassa la quarta sconfitta di fila e la nona nelle ultime dieci partite.

Toronto si impone su Portland

Vittoria interna per i Raptors, che battono i Blazers 121-118.

Guidano le operazioni Scottie Barnes (28 punti, 7 rimbalzi, 7 assist), Immanuel Quickley (23+8 assist) e Brandon Ingram (21+6 assist).

Portland lotta grazie ai 25 punti e 14 assist di Deni Avdija, ma incassa il terzo ko consecutivo.

San Antonio ferma Memphis, Philadelphia domina

Colpo importante degli Spurs, che mettono fine alla striscia positiva dei Grizzlies imponendosi 126-119. Harrison Barnes e De’Aaron Fox combinano 60 punti (31+29), sopperendo all’assenza prolungata di Victor Wembanyama. Memphis, ancora senza Ja Morant, non riesce a completare la rimonta.

Serata tranquilla per i 76ers, che regolano i Wizards 121-102 grazie ai 35 punti e 6 assist di Tyrese Maxey, sempre più leader della squadra.