Sinner-De Minaur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Alex De Minaur negli ottavi di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). L’altoatesino torna subito in campo dopo aver risolto quasi alle tre del mattino il suo impegno di secondo turno contro lo statunitense Mackenzie McDonald. Per un posto nei quarti di finale contro uno tra l’olandese Botic Van De Zandschulp oppure il russo Andrey Rublev trova dall’altra parte della rete il solido australiano, già incontrato e battuto lo scorso agosto in occasione della finale del Masters 1000 canadese di Toronto.

Quest’ultimo è reduce da due successi al terzo e decisivo set, quelli ottenuti rispettivamente ai danni del britannico Andy Murray e del lucky loser serbo Dusan Lajovic. Sinner conduce per 5-0 nel bilancio degli scontri diretti e partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Da vedere, tuttavia, come reagirà il fisico dell’azzurro, costretto a fare gli straordinari dopo le scelte di programmazione più che discutibili da parte dell’organizzazione del torneo. In questo senso il giocatore aussie potrà rappresentare un avversario particolarmente scorbutico per l’italiano a causa delle sue abilità difensive.

Sinner e De Minaur scenderanno in campo oggi (giovedì 2 novembre). I due giocatori sono pianificati sul Court Central come quarto incontro della giornata. L'inizio è fissato non prima delle ore 17.00.