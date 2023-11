NBA 2023/24: i Lakers tornano a battere i Clippers dopo più di 3 anni. Primo tonfo per i Nuggets

13 partite della Regular Season NBA 2023/24 nella notte tra l’1 e il 2 novembre.

Vittoria nel Derby per i Lakers. Warriors vincenti grazie al tiro nel clutch di Thompson. Inaspettata debacle dei Bucks che perdono nettamente contro i Raptors. Altra sconfitta per Miami, in casa contro i Nets. Prima sconfitta stagionale per i Denver Nuggets campioni NBA. Chi, invece, non ha intenzione di fermarsi e continua con un ruolino di marcia perfetto sono i Celtics e i Mavs, che vincono ancora e rimangono imbattuti.

RISULTATI E CLASSIFICHE

DETROIT PISTONS-PORTLAND TRAIL BLAZERS 101-110

Vittoria per Portland che grazie a una superba prestazione nel secondo tempo riesce a conquistare la ‘W’ sul campo di Detroit. Primo tempo chiuso sotto di 12, ribaltato da una seconda parte di gara con 21 punti di distacco complessivi rifilati agli avversari. Per i Blazers decisivi Sharpe e Grant sopra i 20 punti. Per i Pistons altro trentello per Cade Cunningham.

TORONTO RAPTORS-MILWAUKEE BUCKS 130-111

Inaspettata debacle dei Milwaukee Bucks che cadono alla Scotiabank Arena di Toronto. Primo tempo disastroso chiuso sotto di 22 punti, col vantaggio poi amministrato dai Raptors nel secondo tempo. 26 punti per Siakam e doppia doppia da 24 punti e 11 assist per Schroder tra le fila dei padroni di casa. Non brillano Antetokounmpo e Lillard per i cervi.

ATLANTA HAWKS-WASHINGTON WIZARDS 130-121

Terza vittoria di fila per gli Atlanta Hawks che battono alla State Farm Arena i Washington Wizards grazie alle grandi prove di Murray (24 punti), Young e DeAndre Hunter (23 punti a testa). Per i Wizards bene Kyle Kuzma: altra prestazione da 25 punti per l’ex Lakers ma non basta.

BOSTON CELTICS-INDIANA PACERS 155-104

I Celtics stravincono contro i Pacers infilando 44 e 46 punti, rispettivamente nel primo e nell’ultimo quarto, portando ben otto giocatori in doppia cifra di cui sei con 15+ punti. Miglior realizzatore dei verdi Jayson Tatum con 30 punti (e 12 rimbalzi).

MIAMI HEAT-BROOKLYN NETS 105-109

Quarta sconfitta consecutiva per i Miami Heat che si fanno rimontare nell’ultimo periodo. Herro (30 punti), Adebayo (21 punti e 14 rimbalzi) e Butler (20 punti) non sono sufficienti alla squadra di coach Spoelstra per interrommere la striscia negativa. Per Brooklyn 6 giocatori sopra la doppia cifra.

NEW YORK KNICKS-CLEVELAND CAVALIERS 89-95

Tornano a vincere i Cavs trascinati dai 30 punti del solito Donovan Mitchell. I Cavaliers, dopo un primo tempo di sofferenza in cui sono rimasti aggrappati al match, stampano un grande terzo quarto che gli consente di prendere il largo e che si rivelerà decisivo per l’esito finale della partita.

OKLAHOMA CITY THUNDER-NEW ORLEANS PELICANS 106-110

Pelicans che ottengono una bella vittoria in volata sul campo dei Thunder grazie a uno scatenato McCollum da 29 punti e 11 rimbalzi e un solido Zion Williamson da 20 punti, 10 rimbalzi e 8 assist. Per Okc ancora protagonisti Shai Gilgeous-Alexander, con 20 e 8 assist, e Chet Holmgren in doppia doppia, 19 punti e 11 rimbalzi, che però non bastano per evitare la sconfitta.

HOUSTON ROCKETS-CHARLOTTE HORNETS 128-119

Prima vittoria in stagione per i Rockets che vincono contro gli Hornets portando tutto il quintetto titolare in doppia cifra. In particolare Green firma 23 punti e Vanvleet finisce in doppia doppia con 22 punti e 11 assist. Per Charlotte, nonostante i 6 giocatori in doppia cifra, tra cui Washington e Rozier con 20+ punti, è la terza sconfitta consecutiva.

MINNESOTA TIMBERWOLVES-DENVER NUGGETS 110-89

I Denver Nuggets perdono la prima partita di questa nuova stagione soccombendo sotto i colpi dei Timberwolves. Grande prova di Edwards autore di 24 punti. Nikola Jokic (25 punti e 10 rimbalzi) da solo, troppo poco per i campioni NBA.

DALLAS MAVERICKS-CHICAGO BULLS 114-105

Altra vittoria per i Mavs che vincono e mantengono l’imbattibilità. Super prova di Grant Williams che chiude con 25 punti e 7/9 da tre. Bene anche Hardaway (24 punti) e un Doncic contenuto (18 punti e 10 assist). Per i Bulls da segnalare i 22 punti di Zach Lavine e la doppia doppia-doppia di Nikola Vucevic (21 punti e 20 rimbalzi).

UTAH JAZZ-MEMPHIS GRIZZLIES 133-109

Continua il tremendo avvio di stagione per i Grizzlies (0-5), che perdono anche contro i Jazz trainati dai 23 punti di Sexton, i 20 di Clarkson e la doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi di Lauri Markkanen. Desmond Bane ancora miglior realizzatore dei Memphis e unica vera nota positiva di questo inizio di regular season da incubo.

GOLDEN STATE WARRIORS-SACRAMENTO KINGS 102-101

Quarta vittoria di fila per i GSW che vincono col canestro decisivo di Klay Thompson nell’ultimo possesso a 2 secondi dalla fine. Warriors che, quindi, si impongono sui Kings già per la seconda volta in questa stagione dopo aver vinto contro gli uomini di coach Brown pochi giorni fa al Golden 1 Center di Sacramento. Miglior scorer per i Warriors Curry con 23 punti, mentre per i Kings Sabonis sfiora la tripla doppia chiudendo con 23 punti, 11 rimbalzi e 8 assist.

LOS ANGEKES LAKERS-LOS ANGELES CLIPPERS 130-125

I Los Angeles Lakers tornano a vincere il derby dopo 11 sconfitte consecutive e lo fanno vincendo nel supplementare. Dopo un primo tempo molto disattento e superficiale, i gialloviola nel secondo tempo mostrano l’altro lato della medaglia e rimontano i cugini. Partita che si prolunga dopo che Paul George con tre liberi nel finale riaggancia i Lakers forzando l’overtime. Monumentale prestazione di LeBron James che sigla 35 punti, 12 rimbalzi e 7 assist, con gli apporti decisivi di Davis, Russell (27 punti ciascuno) e un Reaves scatenato nel tempo supplementare. Per i Clippers prove sontuose dei due Big Kawhi Leonard e Paul George. Il primo è il miglior realizzatore dei suoi con 38 punti messi a referto, di cui 18 nel primo quarto che sono il suo record personale in carriera. Il secondo ne mette 35, facendone 20 nel solo ultimo quarto.