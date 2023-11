Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, Sinner si ritira: niente sfida a De Minaur dopo le polemiche per gli orari

Dopo le fatiche del match d’esordio (concluso alle 02:36) e le relative polemiche, Jannik Sinner ha deciso di ritirarsi dal torneo Masters 1000 di Parigi-Bercy, che oggi (intorno alle 17:00) lo avrebbe visto sfidare agli ottavi di finale l’australiano Alex De Minaur. Una scelta difficile, presa per tutelare il fisico, che è arrivata dopo le polemiche del suo team per l’orario e la programmazione di ieri. Già nelle sue dichiarazioni post vittoria, Sinner aveva lasciato intendere qualcosa: “Non so se giocherò gli ottavi”, si era limitato a dire in riferimento alle ore di recupero a disposizione. Meno di quindici, decisamente troppo poche. Sono le “2.45 di notte. Felice per la vittoria di Jannik Sinner ma zero attenzione per il benessere dei giocatori con la programmazione di Parigi”, aveva invece scritto in nottata il coach Darren Cahill, subito dopo la vittoria dell’azzurro contro McDonald, battuto per 6-7 7-5 6-1, in aperta polemica con l’organizzazione. Su Twitter si era fatto sentire anche il norvegese Casper Ruud: “Brava Atp. un modo per aiutare uno dei migliori giocatori al mondo a riprendersi ed essere il più pronto possibile quando ha terminato la sua partita precedente alle 2:37 di questa mattina 14,5 ore per recuperare. Che barzelletta”. Per Sinner quella di stanotte è stata la 57esima partita vinta in stagione e la prima in carriera nel torneo di Bercy dopo le sconfitte del 2021 contro Alcaraz e del 2022 contro lo svizzero Huesler. E rimarrà per ora anche l’unica in un torneo che perde il numero 4 al mondo.