Sinner è impegnato alla Six Kings Slam e proprio dall’evento attualmente in corso ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla possibile partecipazione alla Coppa Davis.

Il numero 2 del mondo, Jannik Sinner, è attualmente impegnato nel Six Kings Slam dov’è approdato in semifinale. Quest’oggi affronterà Novak Djokovic, in una gara tutta da vivere. L’italiano ha poi anche parlato in conferenza stampa facendo riferimento appunto alla Coppa Davis. Di seguito le sue parole.

Sinner e la partecipazione alla Coppa Davis: le sue parole

Dopo il debutto con vittoria contro Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-3) al Six Kings Slam, Jannik Sinner ha dichiarato: “Coppa Davis? Non ho ancora deciso, ancora non lo so”. Ancora non è stata perciò presa una decisione e l’Italia resta in attesa di un sì o di un no per l’eventuale partecipazione con la nazionale di tennis.

Sul momento ha poi anche aggiunto: “Sto provando a massimizzare il mio potenziale al 100%. Carlos è uno dei giocatori su e con cui sto lavorando per migliorare, ma non devo dimenticare neanche le altre sfide. Ci sono state tante partite molto vicine. La risposta è sempre giocare con i migliori giocatori”.