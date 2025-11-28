Sportface è lieta di annunciare la trasmissione in diretta dell’evento di presentazione del tradizionale calendario da tavolo 2026 del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle. L’appuntamento è per martedì 2 dicembre alle ore 15:00, nel prestigioso Salone d’Onore del CONI a Roma, alla presenza degli atleti titolati a livello mondiale ed Europeo.

La cerimonia vedrà la presenza del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, del Presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis e del Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, ai quali sarà illustrato il calendario dedicato ai campioni delle Fiamme Gialle e le principali attività sportive della stagione 2025.

Verrà presentato anche il bilancio sociale del Gruppo Sportivo, evidenziando i successi olimpici e mondiali degli atleti in discipline come atletica, scherma, sci e canottaggio. Sportface offrirà una copertura completa, confermando il suo ruolo di riferimento per gli eventi federali e sportivi italiani.

Questa trasmissione permette agli appassionati di seguire un momento chiave della tradizione sportiva delle Fiamme Gialle, uno dei gruppi sportivi più titolati d’Italia con una storia che risale al 1911: sarà l’occasione per celebrare l’assegnazione del premio “Atleta dell’anno 2025” delle Fiamme Gialle. Tutto, in diretta e on demand, su Sportface.