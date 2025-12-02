Los Angeles cede a Phoenix dopo sette successi consecutivi. Vincono Dallas, Miami, Utah, Cleveland e Detroit, mentre Milwaukee crolla nel finale contro Washington.

Continua la regular season Nba e arrivano nuovi scossoni in vetta. Dopo sette vittorie di fila, si interrompe la marcia dei Los Angeles Lakers, battuti in casa dai Phoenix Suns per 125-108. Decisivi i 33 punti di Dillon Brooks, mentre ai gialloviola non bastano i 38 punti, 11 rimbalzi e 5 assist di un sempre dominante Luka Doncic.

Denver sorpresa da Dallas

Serata amara anche per i Denver Nuggets, sconfitti sul parquet amico dai Dallas Mavericks per 131-121. Ritrova ritmo Anthony Davis, autore di 32 punti e 13 rimbalzi, ben supportato dal rookie Cooper Flagg (24 punti e 8 rimbalzi).

Nonostante la tripla doppia monstre di Nikola Jokic (29 punti, 20 rimbalzi, 13 assist), la franchigia del Colorado incassa la terza sconfitta nelle ultime cinque.

Miami travolge i Clippers

In Florida, gli Heat dominano i Los Angeles Clippers 140-123, mandando quattro uomini in doppia cifra:

Norman Powell 30 punti

Bam Adebayo 27

Andrew Wiggins 22

Tyler Herro 22

In campo 21 minuti per Simone Fontecchio, autore di 7 punti, 4 rimbalzi e 2 assist, con un 29% dal campo.

Ai Clippers non bastano i 36 punti di Kawhi Leonard: è la quinta sconfitta consecutiva.

Utah supera Houston

Gli Utah Jazz battono gli Houston Rockets 133-125, riscattando il ko di due giorni prima. Protagonisti Lauri Markkanen (29 punti) e Keyonte George (28).

Tra i Rockets spiccano Kevin Durant (32+9) e Alperen Sengun (31 punti e 14 assist), ma la squadra di Udoka interrompe la propria striscia di tre successi.

Milwaukee cade nonostante il rientro di Giannis

Serata negativa per i Milwaukee Bucks, sconfitti dai Washington Wizards 129-126. Decisivo nel finale CJ McCollum con 28 punti e 5 assist.

A nulla servono i 26 punti e 7 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo, al rientro in campo: per Milwaukee è l’ottava sconfitta nelle ultime dieci.

Cleveland brilla, Detroit resta in vetta

Importante successo in trasferta per i Cleveland Cavaliers, che dominano gli Indiana Pacers 135-119.

In evidenza:

Donovan Mitchell : 43 punti e 9 rimbalzi

Jaylon Tyson: 27 punti e 11 rimbalzi

Infine i Detroit Pistons superano gli Atlanta Hawks 99-98, confermandosi al comando della Eastern Conference. Decisivi Jalen Duren (21+11) e Cade Cunningham (18 punti, 8 rimbalzi, 8 assist), autore dei canestri chiave nell’ultimo minuto.