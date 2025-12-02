Il tennis è andato in pausa dopo questa lunghissima stagione del 2025, ma c’è chi già pensa al futuro: occhio allora alle parole di Alcaraz.

I campioni, si sa, non vanno mai veramente in vacanza. Ed è il caso di dirlo per Carlos Alcaraz che sta già pensando alla stagione 2026. Il campione spagnolo ha già ravvivato, seppure a distanza, la sfida con Jannik Sinner visto che ha svelato il suo obiettivo per il nuovo anno. Vuole vincere lo Slam dove l’azzurro è uno specialista.

Alcaraz lascia già la ‘sfida’ a Sinner: le sue parole sul 2026

Carlos Alcaraz, ai microfoni dello ‘Slam Down Under’, ha dichiarato: “Quando inizio semplicemente la pre-stagione e fisso gli obiettivi per ciò che voglio migliorare e ciò che voglio ottenere, l’Australian Open è lì. È il primo o il secondo torneo dell’anno, ed è sempre l’obiettivo principale per me completare il Career Grand Slam, o il Calendar Grand Slam. Voglio semplicemente completarlo. Ovviamente proverò a farlo l’anno prossimo, ma se non sarà l’anno prossimo, sarà tra due, tre o quattro anni”.

“Sono davvero grato – ha poi aggiunto nello specifico su Sinner – per questa rivalità, perché mi dà l’opportunità di dare il mio 100 per cento ogni allenamento, ogni giorno. Il livello che devo mantenere e che devo alzare se voglio battere Jannik è davvero alto“.