Champions League di pallanuoto: Pro Recco e Brescia sfidano l’Europa su Sky e NOW
Quinta giornata dell’European Aquatics Champions League: martedì Brescia contro Ferencvaros, mercoledì Pro Recco in vasca con lo Jadran.
Prosegue lo spettacolo della European Aquatics Champions League 2025/2026, il torneo che riunisce i 16 club più forti d’Europa nella corsa al titolo continentale, conquistato lo scorso anno dal Ferencvaros.
Le italiane in campo
Due le squadre italiane impegnate nella competizione:
Pro Recco, inserita nel girone B
AN Brescia, protagonista nel girone C
Le formazioni azzurre tornano in vasca questa settimana per la 5ª giornata della fase a gironi.
Le partite in diretta su Sky e NOW
Il programma prevede due sfide tutte da seguire:
Martedì 2 dicembre, ore 20.30
Ferencvaros–AN Brescia
Diretta su Sky Sport Mix e NOW
Telecronaca: Miraglia/Campagna
Mercoledì 3 dicembre, ore 18.30
Jadran Herceg Novi–Pro Recco
Diretta su Sky Sport Max e NOW
Telecronaca: Barone/Binchi
Tutti gli aggiornamenti
Risultati, classifiche, highlights e approfondimenti dedicati saranno disponibili su skysport.it, sull’APP Sky Sport e sui profili social ufficiali del network.