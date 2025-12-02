Quinta giornata dell’European Aquatics Champions League: martedì Brescia contro Ferencvaros, mercoledì Pro Recco in vasca con lo Jadran.

Prosegue lo spettacolo della European Aquatics Champions League 2025/2026, il torneo che riunisce i 16 club più forti d’Europa nella corsa al titolo continentale, conquistato lo scorso anno dal Ferencvaros.

Le italiane in campo

Due le squadre italiane impegnate nella competizione:

Pro Recco , inserita nel girone B

AN Brescia, protagonista nel girone C

Le formazioni azzurre tornano in vasca questa settimana per la 5ª giornata della fase a gironi.

Le partite in diretta su Sky e NOW

Il programma prevede due sfide tutte da seguire:

Martedì 2 dicembre, ore 20.30

Ferencvaros–AN Brescia

Diretta su Sky Sport Mix e NOW

Telecronaca: Miraglia/Campagna

Mercoledì 3 dicembre, ore 18.30

Jadran Herceg Novi–Pro Recco

Diretta su Sky Sport Max e NOW

Telecronaca: Barone/Binchi

