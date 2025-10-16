Programma intenso per lo sport in questo giovedì 16 ottobre: di seguito tutte le info sui canali tv e lo streaming per non perdere neppure un evento.

Dopo un periodo di pausa, Jannik Sinner è finalmente tornato e quest’oggi – al Six Kings Slam – affronterà Novak Djokovic. Ma non sarà l’unico italiano a scendere in campo: anzi c’è attesa anche per Musetti, Berrettini, Sonego, Paolini e Bolelli/Vavassori nei rispettivi tornei. Di seguito le info utili.

Sport in tv orari e info di tutti gli eventi: occhi puntati soprattutto sul tennis

7.00 Tennis, WTA 500 Ningbo: ottavi singolare e quarti doppio (2° match dalle 7.00 Paolini-Kudermetova) – SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, SuperTenniX, Sky Go, NOW

8.00 Tiro a volo, Mondiali: qualificazioni trap femminile e maschile – Nessuna copertura tv / streaming

8.00 Tennis, ATP 250 Almaty: ottavi singolare e quarti doppio (2° match dalle 8.00 Darderi-Mochizuki) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

11.30 Tennis, ATP 250 Bruxelles: ottavi singolare e quarti doppio (4° match dalle 11.30, comunque non prima delle 18.00, Musetti-Hanfmann) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.00 Tennis, ATP 250 Stoccolma: ottavi singolare e quarti doppio (2° match dalle 12.00 Sonego-Kovacevic, 3° match dalle 12.00 Berrettini-Humbert, 3° match dalle 12.00 Bolelli/Vavassori-Kecmanovic/Muller) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, Tennis TV

13.30 Ciclismo, Tour of Holland: 2a tappa – 13.50 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

18.30 Tennis, Six Kings Slam: semifinali (Dalle 18.30 Alcaraz-Fritz; 2° match dalle 18.30, comunque non prima delle 20.00, Sinner-Djokovic) – Netflix

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Milano – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

19.30 Pallamano femminile, Qualificazioni Europei 2026: Paesi Bassi-Italia – Sky Sport Max, YouTube Sky Sport, Sky Go, NOW

20.00 Basket femminile, Eurolega: Schio-Sopron – Rai Sport HD, Rai Play, YouTube EuroLeague Women

20.00 Basket femminile, Eurolega: Saragozza-Venezia – YouTube EuroLeague Women

20.00 Basket femminile, Eurocup: Lattes Montpellier-Sassari – YouTube FIBA Basketball

20.30 Basket, Eurocup: London Lions-Trento – dalle 21.00 Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

21:00 Calcio femminile, Champions League: Bayern Monaco-Juventus – Disney+