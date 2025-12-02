Macario e Shaw decidono la seconda sfida della tournée americana. Soncin: “Reazione positiva, esperienza che ci farà crescere”. Ripartenza a marzo con le qualificazioni mondiali.

Si chiude con un altro ko la tournée americana dell’Italia femminile. A Fort Lauderdale, nel suggestivo scenario del Chase Stadium, casa dell’Inter Miami, le Azzurre cedono 2-0 agli Stati Uniti, che bissano il 3-0 dell’amichevole di Orlando. A decidere la sfida sono le reti – una per tempo – della dominante Macario e della 21enne Shaw, al termine di un confronto intenso e ad alta velocità.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Una sconfitta che non cancella il carattere

Nonostante il risultato, la Nazionale di Andrea Soncin ha mostrato personalità, andando vicina al vantaggio con Piemonte e restando in gara fino all’ultimo. Sugli spalti, poco più di 9.400 spettatori, in un clima caldo e spettacolare nonostante la tradizionale freddezza della Florida verso il calcio femminile.

Il Ct ha commentato così la prova dell’Italia:

“Ho rivisto voglia e determinazione. Rispetto a tre giorni fa abbiamo fatto un passo avanti. Volevo una reazione nelle difficoltà e l’ho vista: questo gruppo sa fare squadra. Ci sarebbe piaciuto chiudere meglio, ma ripartiamo dal fuoco mostrato oggi per arrivare pronti tra due anni in Brasile”.

Le scelte iniziali e l’avvio di gara

Come annunciato alla vigilia, Soncin ha ruotato gran parte della rosa. Nel 3-5-2, le confermate sono Lenzini, Linari e Caruso; tra i pali torna Durante, a centrocampo spazio alla freschezza di Schatzer e Dragoni, mentre sulle fasce agiscono Bonfantini e Di Guglielmo. In attacco, accanto a Piemonte viene schierata Corelli, alla seconda presenza in Nazionale maggiore.

Molti cambi anche per gli USA, con Hayes che però non rinuncia alla sua stella Macario, protagonista già nella prima amichevole.

L’inizio è incoraggiante: l’Italia tiene bene il ritmo statunitense e crea due potenziali occasioni con Piemonte. Al primo errore, però, arriva l’1-0: al 20’ Macario accelera sulla destra e batte Durante con un destro dal limite. Le americane aumentano l’intensità, colpiscono una traversa con Heaps e chiudono il primo tempo con il raddoppio firmato Shaw, che al 41’ piazza un tiro a giro all’incrocio.

Ripresa di carattere, ma il risultato non cambia

Nella ripresa entrano Cantore e, più avanti, Beccari, Greggi, Pavan, Oliviero e D’Auria. Gli USA continuano a spingere: prima la traversa di Sears, poi diverse conclusioni che trovano una Durante attenta e decisiva almeno in due occasioni.

L’Italia crea una tripla chance per riaprire il match, con due tentativi di Cantore e un sinistro di Dragoni di poco alto. Nel finale le rotazioni coinvolgono entrambe le squadre, finché il match non scivola verso il 2-0 conclusivo.

Il giro di campo finale, salutato dai circa 200 connazionali presenti, chiude una tournée impegnativa ma utile. La squadra torna in Italia consapevole dei progressi fatti nel 2025, tra Nations League ed Europeo, e pronta a ripartire a marzo, quando inizieranno le qualificazioni al Mondiale 2027.

Sintesi del match

STATI UNITI-ITALIA 2-0 (1-0)

Reti: 20’ pt Macario, 41’ pt Shaw

STATI UNITI (4-2-3-1): Dickey; Bugg, Girma (1’ st Wesley), Fox (1’ st Patterson), Wiesner (32’ st Reale); Hutton, Heaps (34’ st Howell); Shaw, Yohannes (32’ st Bethune), Thompson (1’ st Sears); Macario. Ct: Hayes

ITALIA (3-5-2): Durante; Lenzini (18’ st Oliviero), Salvai (35’ st D’Auria), Linari; Bonfantini (1’ st Cantore), Caruso, Schatzer (18’ st Greggi), Dragoni (31’ st Pavan), Di Guglielmo; Corelli (18’ st Beccari), Piemonte. Ct: Soncin

Arbitro: Perez (MEX)

Spettatori: 9.400