Prima medaglia italiana a Lublino con Simona Quadarella. Trionfo degli uomini nella 4×50 sl, record italiano e secondo posto per la staffetta femminile.

Arriva la prima medaglia italiana agli Europei in vasca corta di Lublino e porta la firma di Simona Quadarella. L’azzurra conquista un prezioso argento nei 400 stile libero, superando al fotofinish la britannica Freya Colbert e chiudendo in 3:56.70. Oro alla tedesca Isabel Marie Gose, imprendibile in 3:54.33. Settimo posto per Anna Chiara Mascolo in 4:04.13.

“Non mi ero resa conto di averla presa, ho chiuso gli occhi e ci sono riuscita. Sono sorpresa anche io, sapevo di poter migliorare il personale. Questa medaglia vale tanto”, ha raccontato Quadarella a Rai Sport.

Oro per la 4×50 stile libero maschile

L’Italia trionfa nella staffetta 4×50 stile libero maschile, oro in 1:22.90 davanti a Polonia e Croazia. Una prestazione netta che conferma la forza del quartetto azzurro.

Argento e record italiano per la 4×50 stile libero femminile

Grande prova anche delle azzurre nella 4×50 stile libero femminile, chiusa al secondo posto in 1:34.30, nuovo record italiano. Oro all’Olanda, bronzo alla Polonia.

“Sapevamo di poterci giocare una medaglia e di poter migliorare il tempo. Sono doppiamente felice”, ha dichiarato Silvia Di Pietro.

Gli altri risultati azzurri