Europei di nuoto: Quadarella d’argento nei 400 sl. Oro per la 4×50 stile maschile, argento per le Azzurre
Prima medaglia italiana a Lublino con Simona Quadarella. Trionfo degli uomini nella 4×50 sl, record italiano e secondo posto per la staffetta femminile.
Arriva la prima medaglia italiana agli Europei in vasca corta di Lublino e porta la firma di Simona Quadarella. L’azzurra conquista un prezioso argento nei 400 stile libero, superando al fotofinish la britannica Freya Colbert e chiudendo in 3:56.70. Oro alla tedesca Isabel Marie Gose, imprendibile in 3:54.33. Settimo posto per Anna Chiara Mascolo in 4:04.13.
“Non mi ero resa conto di averla presa, ho chiuso gli occhi e ci sono riuscita. Sono sorpresa anche io, sapevo di poter migliorare il personale. Questa medaglia vale tanto”, ha raccontato Quadarella a Rai Sport.
Oro per la 4×50 stile libero maschile
L’Italia trionfa nella staffetta 4×50 stile libero maschile, oro in 1:22.90 davanti a Polonia e Croazia. Una prestazione netta che conferma la forza del quartetto azzurro.
Argento e record italiano per la 4×50 stile libero femminile
Grande prova anche delle azzurre nella 4×50 stile libero femminile, chiusa al secondo posto in 1:34.30, nuovo record italiano. Oro all’Olanda, bronzo alla Polonia.
“Sapevamo di poterci giocare una medaglia e di poter migliorare il tempo. Sono doppiamente felice”, ha dichiarato Silvia Di Pietro.
Gli altri risultati azzurri
Silvia Di Pietro accede alla finale dei 50 farfalla con il sesto tempo (25.58).
Eliminata Sara Curtis, autrice di una gara sottotono: “Ho sbagliato tutto, virata e arrivo, ma va bene così. Ora pensiamo alla staffetta”.