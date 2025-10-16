La notizia sconvolge chi ancora ci credeva: questo chiude ogni possibilità che il pilota olandese riesca a farlo sul serio.

Per portare a casa il suo quinto titolo di fila, Max Verstappen ha bisogno di un vero miracolo sportivo. La corsa dell’atleta di Red Bull al titolo quest’anno è stata funestata da una RB-21 non proprio competitiva quanto sarebbe servito per combattere fin dalla prima gara, dalle tensioni interne al team culminate nella cacciata del Team Principal Christian Horner e forse, da un lavoro di squadra che non è stato sempre perfetto.

Benché la competizione sulla carta sia ancora aperta, forse per Max non è il caso di farsi troppe illusioni: più probabile che siano errori di passaggio ed inesperienza, quelli che Oscar Piastri e Lando Norris hanno mostrato a Baku e che gli hanno impedito di alzare il Titolo Piloti fino a questo momento. Del resto, lo stesso Verstappen sa che il suo migliore modo per vincere il prossimo anno potrebbe essere cambiare team.

In un’intervista rilasciata alla stampa qualche giorno fa, l’atleta ha detto chiaramente che Mercedes nel 2026 sarà probabilmente il team che partirà favorito, vista la sua sintonia con i motori ibridi in questo sport: “Partiranno davanti a tutti”, il sunto della sua dettagliata analisi. Un’apertura alla squadra tedesca arrivata però troppo tardi dato che Toto Wolff ha bruscamente chiuso ogni speranza.

Mercedes non vuole Verstappen, la prova è un contratto

Facciamo un passo indietro: nel corso di tutto l’anno, specie prima dell’esonero di Horner quando i rapporti tra Verstappen e Red Bull sembravano al minimo storico, la stampa specializzata ha accostato Wolff a Verstappen. Se il manager non ha mai negato la volontà di fare tutto il possibile per accaparrarsi Max nel team, anche l’olandese non sembrava disdegnare del tutto questa opzione.

Il fatto che i due abbiano passato una vacanza estiva nella stessa zona in Sardegna ha fatto strillare all’accordo molti giornalisti, includendo il fatto che un preoccupato George Russell non avesse ancora avuto un contatto per il rinnovo, in quel periodo. Purtroppo per chi voleva un Max con la tuta Petronas però è tutto finito. Infatti, Wolff ha chiuso a queste speculazioni in modo davvero insindacabile, una volta per tutte.

Ai microfoni di Sky il manager austriaco ha detto su Russell queste esatte parole: “Siamo molto vicini. Dal punto di vista contrattuale, le belle cose richiedono tempo. Ma si tratta solo di dettagli, non di questioni di grande rilevanza”. Il contratto quindi è praticamente pronto e la coppia di piloti confermata per il prossimo anno sarà George Russell e Kimi Antonelli. E se davvero Mercedes partirà favorita il prossimo anno, per Verstappen potrebbe essere la beffa più grande della sua carriera.