Il 21enne francese prende il posto di Tsunoda, che resterà come Test e Reserve Driver. Mekies: “Isack ha velocità pura, può creare magia accanto a Max”.

La Red Bull ufficializza il nuovo pilota per la stagione 2026 di Formula 1: sarà Isack Hadjar ad affiancare Max Verstappen. Il 21enne francese, dopo una stagione d’esordio convincente con la Visa Cash App Racing Bulls e un prestigioso podio nel Gran Premio d’Olanda, compirà così il grande salto nel team campione del mondo.

L’ingresso di Hadjar coincide con il nuovo ruolo di Yuki Tsunoda, che lascia il sedile dopo oltre cento Gran Premi con la famiglia Red Bull. Il giapponese resterà comunque nel progetto assumendo la posizione di Test e Reserve Driver per il 2026.

Mekies: “Yuki parte della famiglia, Isack ha tutto per crescere accanto a Max”

Il CEO e Team Principal di Oracle Red Bull Racing, Laurent Mekies, ha parlato con affetto del percorso di Tsunoda:

“Corre con i colori Red Bull da sette anni ed è diventato un pilota completo. Tutti nel paddock gli vogliono bene, la sua personalità è unica e resterà una parte speciale della nostra famiglia. Lo ringraziamo per tutto, e il suo supporto sarà prezioso anche nel 2026”.

Sul nuovo arrivato, Mekies ha aggiunto:

“Isack nella sua prima stagione ha mostrato maturità, capacità di apprendimento e una velocità pura che è fondamentale in questo sport. Crediamo possa crescere accanto a Max e creare magia in pista”.

Hadjar: “Un’opportunità straordinaria”

Il pilota francese ha espresso tutta la sua emozione:

“Sono molto grato a Red Bull per la fiducia. È una soddisfazione enorme dopo il lavoro fatto fin dal mio ingresso nel Junior Team. Ho vissuto momenti difficili e altri esaltanti, ma Red Bull ha sempre creduto in me. Ora mi sento pronto per questo passo e non vedo l’ora di imparare da Max e lavorare con i migliori”.