Calcio internazionale su Sky e NOW: Premier League e Coppa di Germania in diretta dal 2 al 4 dicembre
Tre giorni di grande calcio: 14ª giornata di Premier League e ottavi di Coppa di Germania, con studi, approfondimenti e rubriche firmate Sky Sport.
Settimana ricchissima per gli appassionati di calcio internazionale. Da martedì 2 a giovedì 4 dicembre, Sky e NOW trasmetteranno in diretta la 14ª giornata di Premier League e gli ottavi di finale della Coppa di Germania, accompagnati da studi dedicati, rubriche e aggiornamenti costanti.
Premier League: tutte le partite in programma
Il turno infrasettimanale del campionato inglese si apre martedì con tre sfide:
20.30 – Fulham-Manchester City (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, NOW)
20.30 – Bournemouth-Everton (Sky Sport 251, NOW)
21.15 – Newcastle-Tottenham (Sky Sport Uno, NOW)
Mercoledì spazio a un calendario fitto, con quattro match alle 20.30:
Arsenal-Brentford (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, NOW)
Brighton-Aston Villa (Sky Sport 251, NOW)
Burnley-Crystal Palace (Sky Sport 253, NOW)
Wolverhampton-Nottingham Forest (Sky Sport 254, NOW)
Alle 21.15 tocca a:
Leeds-Chelsea (Sky Sport Calcio, NOW)
Liverpool-Sunderland (Sky Sport Arena, Sky Sport 252, NOW)
La 14ª giornata si chiuderà giovedì alle 21 con Manchester United-West Ham (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, NOW).
Coppa di Germania: due grandi sfide
In Germania si giocano gli ottavi di finale della Coppa nazionale, visibili su Sky Sport Max e NOW:
Martedì ore 21 – Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen
Mercoledì ore 20.45 – Union Berlino-Bayern Monaco
Approfondimenti e studi Sky Sport
Oltre alle telecronache, non mancheranno gli appuntamenti con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotta da Federica Lodi insieme a diversi ospiti:
Martedì dalle 20 e dalle 23.15 – in studio Lodi e Nicola Roggero
Mercoledì dalle 20 e dalle 23 – con Lodi e Stefano Borghi
Giovedì dalle 20.30 e dalle 23 – con Lodi e Massimo Marianella
Aggiornamenti continui arriveranno anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali dell’emittente.