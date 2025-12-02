Tre giorni di grande calcio: 14ª giornata di Premier League e ottavi di Coppa di Germania, con studi, approfondimenti e rubriche firmate Sky Sport.

Settimana ricchissima per gli appassionati di calcio internazionale. Da martedì 2 a giovedì 4 dicembre, Sky e NOW trasmetteranno in diretta la 14ª giornata di Premier League e gli ottavi di finale della Coppa di Germania, accompagnati da studi dedicati, rubriche e aggiornamenti costanti.

Premier League: tutte le partite in programma

Il turno infrasettimanale del campionato inglese si apre martedì con tre sfide:

20.30 – Fulham-Manchester City (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, NOW)

20.30 – Bournemouth-Everton (Sky Sport 251, NOW)

21.15 – Newcastle-Tottenham (Sky Sport Uno, NOW)

Mercoledì spazio a un calendario fitto, con quattro match alle 20.30:

Arsenal-Brentford (Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, NOW)

Brighton-Aston Villa (Sky Sport 251, NOW)

Burnley-Crystal Palace (Sky Sport 253, NOW)

Wolverhampton-Nottingham Forest (Sky Sport 254, NOW)

Alle 21.15 tocca a:

Leeds-Chelsea (Sky Sport Calcio, NOW)

Liverpool-Sunderland (Sky Sport Arena, Sky Sport 252, NOW)

La 14ª giornata si chiuderà giovedì alle 21 con Manchester United-West Ham (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, NOW).

Coppa di Germania: due grandi sfide

In Germania si giocano gli ottavi di finale della Coppa nazionale, visibili su Sky Sport Max e NOW:

Martedì ore 21 – Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen

Mercoledì ore 20.45 – Union Berlino-Bayern Monaco

Approfondimenti e studi Sky Sport

Oltre alle telecronache, non mancheranno gli appuntamenti con “La Casa dello Sport Internazionale”, condotta da Federica Lodi insieme a diversi ospiti:

Martedì dalle 20 e dalle 23.15 – in studio Lodi e Nicola Roggero

Mercoledì dalle 20 e dalle 23 – con Lodi e Stefano Borghi

Giovedì dalle 20.30 e dalle 23 – con Lodi e Massimo Marianella

Aggiornamenti continui arriveranno anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali dell’emittente.