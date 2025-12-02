Un anno ricco di podi per Senior, Giovanile e Paraclimbing: Rogora terza al mondo nella Lead, Moroni ottava nel Boulder, Vicentini bronzo in Coppa Europa, dominio azzurro nelle categorie giovanili.

La stagione agonistica ha messo in luce la solidità della Nazionale Italiana di arrampicata, sia nella squadra Senior che nel settore Giovanile, confermando una crescita costante in tutte le specialità.

I risultati della World Cup: Lead, Boulder e Speed

In Coppa del Mondo Lead spicca il percorso di Laura Rogora, protagonista con due argenti e un bronzo che le hanno garantito il terzo posto nella classifica generale. Ottime prove anche per Camilla Moroni, seconda in una tappa della World Cup Boulder e ottava nel ranking finale, e per Filip Schenk, terzo in una tappa Lead e settimo assoluto. Da segnalare inoltre l’ottavo posto mondiale di Giovanni Placci nella finale Lead.

Nella Speed non sono arrivati podi, ma gli azzurri hanno raggiunto la finale in quattro tappe su cinque: Matteo Zurloni e Giulia Randi hanno chiuso al 12° posto, Beatrice Colli al 13° del ranking.

Paraclimbing: dominio italiano

Grandissima stagione per il Paraclimbing. Nadia Bredice, con la guida Sonia Cipriani, si è laureata vicecampionessa mondiale e ha vinto tutte e tre le tappe di Coppa del Mondo. Ottimo percorso anche per Lucia Capovilla, seconda ai Mondiali e capace di conquistare 2 argenti e 1 bronzo in World Cup. Nelle altre categorie sono arrivati due argenti per Fiamma Cocchi, un argento per Chiara Cavina e un bronzo per David Kammerer.

Coppa Europa: conferme e nuovi talenti

In Coppa Europa Lead, grazie alla sua regolarità, Riccardo Vicentini ha ottenuto il bronzo nella classifica generale. Nel Boulder europeo è emersa la giovane Stella Giacani, argento in una tappa e quarta nella classifica all around.

Nella Speed, ottimi risultati per Beatrice Colli (1 oro e 1 argento) e Alessandro Boulos (1 oro), entrambi quart i nel ranking finale. Positive anche le prove di Agnese Fiorio (1 oro, 1 bronzo – 7ª) e Sara Strocchi (8ª).

Trionfi giovanili

Nella Coppa Europa Giovanile l’Italia ha dominato, portando 12 atleti sul podio assoluto:

Lead : 2 ori, 2 argenti, 1 bronzo

Boulder : 2 ori

Speed: 3 ori, 1 argento, 1 bronzo

Nei Mondiali giovanili è arrivato anche l’argento nella Speed U19 con Francesco Ponzinibio.

I risultati confermano una crescita strutturale della squadra italiana, che guarda alla nuova stagione con fiducia. Il calendario ripartirà come di consueto con la Coppa Italia a febbraio, per poi spostarsi sugli impegni europei ad aprile e sulle competizioni mondiali da maggio 2026.

Risultati dettagliati per gare e categorie

Coppa Europa Boulder

Monaco: Giacani 8ª

Roma: Giacani argento

Bruxelles: Fogu 8ª, Giacani 12ª, Sacripanti 10°, Boldrini 12°

Ranking generale: Giacani 4ª

Coppa Europa Speed

Mezzolombardo: Boulos oro, Fiorio oro, Colli argento, Randi 5ª

Zakopane: Strocchi 6ª, Piscopo 8ª, Rontini 9°

St. Polten: Boulos 5°, Giorgianni 12°, Mengoli 11ª

Amburgo: Colli oro, Fiorio bronzo, Strocchi 4ª, Giorgianni 4°, Rontini 5°

Laval: Boulos 5°, Giorgianni 11°, Strocchi 6ª

Ranking: Colli 4ª, Fiorio 7ª, Strocchi 8ª, Boulos 4°

Coppa Europa Lead

Campitello: Rogora oro, Vicentini bronzo, Ghisolfi 6ª

Ostermundigen: Vicentini 4°

Tolosa: Boldrini 5°, Vicentini 7°

Ranking: Vicentini bronzo, Rogora 5ª

World Cup Boulder

Keqiao apertura

Curitiba: Moroni bronzo

Salt Lake City: Moroni 11ª

Praga: Moroni 12ª

Berna: Moroni 12ª

Innsbruck: Moroni 4ª, Tesio 8ª

Ranking: Moroni 8ª

World Cup Lead

Wujiang: Rogora 4ª, Schenk 7°

Bali: Rogora 4ª, Schenk 9°

Innsbruck: Rogora argento, Placci 13°

Chamonix: Schenk bronzo, Rogora 9ª

Madrid: Rogora argento, Placci 11°, Schenk 12°

Koper: Rogora bronzo, Schenk 11°, Ghisolfi 14ª, Placci 15°

Ranking: Rogora bronzo, Schenk 7°, Placci 14°

World Cup Speed

Wujiang: Zurloni 6°, Colli 15ª

Bali: eliminazione in qualificazione

Denver: Randi 8ª, Colli 11ª, Zurloni 13°, Robbiati 15°, Boulos 16°

Cracovia: Zurloni 7°, Fossali 14°, Colli 9ª, Randi 11ª

Chamonix: Zurloni 8°, Zodda 13°, Fossali 16°, Randi 13ª, Colli 14ª

Guiyang: Italia assente

Ranking: Zurloni 12°, Randi 12°, Colli 13°

World Cup Paraclimbing

Salt Lake City: Bredice oro, Capovilla argento

Innsbruck: Bredice oro, Capovilla argento, Cocchi argento

Laval: Bredice oro, Cocchi argento, Cavina argento, Capovilla bronzo, Kammerer bronzo

Mondiali: argento per Bredice e Capovilla, 4° per Salvagnin

Campionati Mondiali

Lead: Placci 8°, Rogora 9ª, Schenk 18°

Speed: Zurloni 11°, Colli 12ª

Boulder: Moroni 19ª

Mondiali Giovanili

Ponzinibio argento Speed U19

Reusa 4° Lead U19

Titi 4° Speed U17

Chelleris 5° Lead U17

Coppa Europa Giovanile

Lead, Boulder e Speed: tutti i piazzamenti come da elenco originale (confermati integralmente).

Coppa Italia Boulder

Oro Matuella – Argento Fogu – Bronzo Hofer

Oro Antony Salvatore – Argento Biagini – Bronzo Salvatore

Coppa Italia Lead

Oro Scolaris – Argento Nicelli – Bronzo Ghisolfi

Oro Placci – Argento Reusa – Bronzo Schenk

Coppa Italia Speed

Oro Randi – Argento Campa – Bronzo Strocchi

Oro ex aequo Zurloni e Robbiati – Bronzo Zodda

Campionati Italiani 2025

Boulder: Tesio e Sartirana nuovi campioni; argento Moroni e Reusa; bronzo Giacani e Colombo

Lead: Rogora e Schenk campioni; argento Ghisolfi e Placci; bronzo Brenna e Vicentini

Speed: Colli e Robbiati campioni; argento Strocchi e Zurloni; bronzo Marcelli e Rontini