Juve-Udinese termina 2-0 agli ottavi di finale di Coppa Italia: i bianconeri di Luciano Spalletti hanno staccato il pass per i quarti.

La Juventus, nonostante due gol annullati per fuorigioco, ha vinto per 2-0 contro l’Udinese in Coppa Italia ottenendo così l’accesso ai quarti di finale della competizione.

Juve-Udinese, la chiude Locatelli su rigore: occhio a Gatti uscito per infortunio

Il match, dopo diversi tentativi della Juventus, è stato sbloccato da un autogol di Palma. A chiuderlo ci ha pensato Manuel Locatelli su rigore. Annullati anche due gol: uno a David nel primo tempo, uno ad Openda al fotofinish della gara; entrambi per fuorigioco.

L’attenzione massima è ora rivolta però a Federico Gatti che è stato costretto a lasciare il campo per infortunio. Al 56′ il difensore è ricaduto male sul terreno, dopo aver saltato, e si è toccato il ginocchio. È perciò stato prontamente sostituito e ora si dovrà attendere per comprendere l’entità del problema.