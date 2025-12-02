Il 20enne piacentino, campione del mondo di Formula 3 e ora anche di Formula 2, viene scelto da McLaren per il Driver Development Programme.

Sono giorni di celebrazioni e nuove opportunità per Leonardo Fornaroli. Il pilota emiliano-romagnolo, 20 anni, originario di Piacenza, dopo aver conquistato l’anno scorso il Mondiale di Formula 3, ha centrato un altro traguardo straordinario: la vittoria del Mondiale di Formula 2, ottenuta con una gara di anticipo.

A rendere il momento ancora più speciale è l’annuncio del suo ingresso nel programma di sviluppo piloti McLaren, una delle piattaforme più prestigiose per i giovani talenti del motorsport.

Le parole di Fornaroli

Il pilota italiano ha espresso tutta la sua soddisfazione attraverso i social:

“Sono incredibilmente orgoglioso di partecipare a questo programma dopo un altro anno di successi in pista. Vincere sia il titolo FIA di Formula 3 che quello di Formula 2 sono stati passi fondamentali nel mio percorso”.

Fornaroli ha poi guardato al futuro con grande determinazione:

“Sono motivato a fare il passo successivo attraverso il programma McLaren, mentre lavoro verso l’obiettivo finale di correre al massimo livello. Sono molto grato per questa opportunità e ringrazio chi mi ha sostenuto durante la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare e collaborare con tutta la squadra”.

Un nuovo capitolo che lo avvicina sempre di più alla sua ambizione: arrivare nel mondo della Formula 1.