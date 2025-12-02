Il Gallo saluta la pallacanestro giocata con un annuncio sui social: 15 stagioni in NBA, un titolo da MVP a Porto Rico e 83 presenze in azzurro.

Danilo Gallinari chiude ufficialmente la sua carriera. Con un messaggio carico di emozione diffuso sui social, il 37enne ha annunciato il proprio ritiro dal basket giocato, mettendo fine a un percorso di oltre vent’anni che lo ha reso uno dei più grandi cestisti italiani di sempre.

“Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, annuncio il mio ritiro… È stato un viaggio incredibile, pieno di ricordi che porterò con me per tutta la vita”, ha scritto il Gallo, ringraziando chi lo ha accompagnato lungo il cammino.

Dagli inizi in Italia al salto in NBA

Il viaggio di Gallinari parte dalle giovanili italiane e prosegue con due stagioni nell’Olimpia Milano. Il momento della svolta arriva nel 2008, quando viene scelto con la sesta chiamata assoluta al Draft NBA, entrando così in una ristretta élite di talenti europei approdati negli Stati Uniti.

In oltre 15 stagioni NBA, Gallinari ha vestito le maglie di numerose franchigie:

New York Knicks , dove debutta sotto la guida di Mike D’Antoni

Denver Nuggets

Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder

Atlanta Hawks

Boston Celtics

Washington Wizards

Detroit Pistons

fino all’ultima tappa con i Milwaukee Bucks

In totale, 777 partite di regular season con 14,9 punti di media, segnando la lega grazie al suo tiro da tre, alla qualità offensiva e a una versatilità rara per un lungo europeo.

L’ultimo trofeo e la parentesi a Porto Rico

Dopo l’ultima stagione NBA nel 2024, Gallinari si era rimesso in gioco firmando nel gennaio 2025 con i Vaqueros de Bayamón. Con il club portoricano ha conquistato il titolo 2025, primo trofeo della sua carriera professionistica, venendo nominato MVP delle Finals.

Il rapporto con la Nazionale

La sua storia in azzurro è iniziata nel 2006 e ha attraversato tre cicli generazionali. Nonostante i tanti infortuni, Gallinari è stato una colonna della Nazionale, disputando Olimpiadi, Europei e Mondiali e contribuendo alla rinascita del movimento italiano.

Il suo bilancio: 83 presenze e 1.129 punti. Nell’estate 2025 aveva già annunciato che quella sarebbe stata la sua ultima avventura con l’Italia.

Una carriera tra talento e resilienza

Problemi fisici e stop prolungati hanno più volte minacciato il suo percorso, ma Gallinari ha sempre saputo reinventarsi, adattare il proprio gioco e restare competitivo. Una resilienza che lo ha reso un esempio per intere generazioni di appassionati.

Oggi, a 37 anni, il Gallo chiude il capitolo sul parquet, pronto ad affrontare un futuro che definisce “più che emozionante”.