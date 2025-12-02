Secondo gigante in Svizzera e nuova prova di forza delle azzurre: doppietta Pomarè-Pazzaglia e quattro italiane nelle prime sette della classifica.

L’Italia continua a dettare legge in Coppa Europa femminile. Dopo il poker firmato nel primo gigante di Zinal, le azzurre replicano con un altro risultato straordinario nella seconda gara del circuito continentale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Prima vittoria per Ambra Pomarè

A trionfare è Ambra Pomarè, alla sua prima affermazione in carriera nel circuito. La 21enne ampezzana delle Fiamme Oro, già al comando dopo la manche d’apertura, chiude in 2’28”39 e si prende una vittoria netta e meritata.

Secondo posto per Alice Pazzaglia

Alle sue spalle, staccata di soli 23 centesimi, c’è Alice Pazzaglia. La 23enne pisana dell’Esercito conquista il suo primo podio in Coppa Europa, salendo di sei posizioni nella seconda manche dopo aver sfiorato il podio nella gara inaugurale.

Completa il podio la tedesca Jana Fritz, terza a +0”33.

Mathiou quarta, Agnelli settima: Italia protagonista

Fuori dal podio per un solo centesimo Sophie Mathiou, quarta a +0”34, mentre Carole Agnelli si piazza settima (+0”80), superata unicamente dalle svizzere Allenbach e Zehnder.

Gara sfortunata invece per Laura Steinmair, vincitrice di gara 1, che dopo una buona prima manche incappa in un errore nella seconda chiudendo 12ª, otto posti più giù rispetto al mattino.

A seguire: Sara Allemand 13ª, Tatum Bieler 24ª, Annette Belfrond 26ª. Più indietro Francesca Carolli, mentre Giulia Valleriani è uscita nella prima manche.

Prossime gare

La Coppa Europa femminile prosegue ora a Mayrhofen (Austria) il 6 e 7 dicembre, con un altro gigante e il primo slalom della stagione.

Il gruppo azzurro – composto da Steinmair, Pomarè, Bieler, Belfrond, Carolli, Mathiou, Pazzaglia e Valleriani – si trasferirà in Val di Fassa per gli allenamenti fino al 5 dicembre.