Cambia ancora la classifica ATP nel mondo del tennis: la vittoria di Fritz all’ATP 250 del Boss Open ha sbaragliato le carte, scende Musetti.

Il mondo del tennis, si sa, va veloce e nel giro di una settimana di torneo in torneo possono cambiare tante cose. Di sicuro cambiano diverse posizioni, specialmente ai vertici dove tra i primi 10 è questione di dettagli. Dopo la vittoria di Fritz al Boss Open, diversi giocatori hanno visto cambiare il proprio numero al livello mondiale.

Sinner, Musetti e non solo: come è cambiata in questo lunedì 16 aprile la classifica

Taylor Fritz ha chiuso nel migliore dei modi la parte di stagione su terra rossa vincendo, a Stoccarda, contro Zverev in finale. Questo ovviamente ha cambiato anche le prospettive in ottica classifica ATP. L’americano è infatti salito e ha ora davanti a sé Jannik Sinner (n.1 con 10.880 punti), Carlos Alcaraz (n.2 con 8.850 punti) e Alexander Zverev (n.3 con 6.500 punti). Le loro posizioni sono infatti rimaste immutate.

Poi c’è Fritz al quarto posto con 4.735 punti, al quinto c’è invece Novak Djokovic con 4.630 punti nonostante non sia sceso in campo questa settimana. Cambia invece, nel momento dello stop per infortunio, la posizione di Musetti.

Al sesto posto è sceso infatti Jack Draper con 4.550 punti; mentre Lorenzo Musetti è sceso in settima posizione con 4.470 punti. Un’altra novità interessante è invece dovuta all’ingresso nella Top 10 – per la prima volta in carriera – di Ben Shelton dopo la semifinale giocata proprio a Stoccarda con 3.170 punti. A chiudere il quadro ci sono Tommy Paul con 3.470 all’ottavo posto e al nono troviamo Holger Rune con 3.440 punti.