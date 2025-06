Arriva la notizia ufficiale per Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti in vista del Queen’s: ecco cos’hanno deciso a pochi giorni dal possibile esordio all’ATP 500.

Il Queen’s ha ufficialmente aperto i battenti e, a tal proposito, sono anche arrivate novità importanti sulla partecipazione di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Il primo è fermo per infortunio agli addominali dagli Internazionali di Roma, mentre il secondo ha rimediato una lesione di primo grado alla coscia sinistra in semifinale al Roland Garros contro Alcaraz. Ecco cos’è stato comunicato.

Musetti-Berrettini: la decisione sulla partecipazione al Queen’s

Secondo quanto reso noto da ‘Sky Sport’: “I due azzurri danno forfait nel 500 londinese che inizierà la settimana prossima. Non ci sarà neanche Tommy Paul che lo scorso anno aveva vinto il torneo battendo in finale proprio Musetti”.

La volontà, per entrambi i tennisti italiani, è quindi quella di procedere con cautela e di non correre rischi, non peggiorando ulteriormente gli infortuni, in vista di Wimbledon. Sia Musetti sia Berrettini infatti spingeranno al massimo per esserci allo Slam di Londra che inizierà il 30 giugno.