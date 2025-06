Sinner-Alcaraz sembra non finire mai: lo spagnolo torna a parlare dell’incredibile finale parigina, le sue parole

Tutto pronto per rivedere Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in campo, ma su due fronti diversi. L’italiano disputerà l’ATP di Halle, lo spagnolo prenderà invece parte al torneo del Queen’s. Entrambi sfrutteranno questi match per prepararsi al meglio in vista di Wimbledon, in programma tra poche settimane.

Non sono mancate, negli ultimi giorni, le parole da parte di Alcaraz, tornato a parlare della finale del Roland Garros, che l’ha visto trionfare dopo più di cinque ore e in rimonta. La sua intervista a ‘Repubblica‘ ha affrontato, tra gli altri temi, il capitolo “Jannik Sinner”.

Sinner-Alcaraz, esempi concreti del significato della parola “sport”

Durante lo scandalo che ha colpito il numero 1 del mondo aveva fatto rumore la notizia che Alcaraz non avesse provato a mettersi in contatto con lui per stargli accanto in un momento così delicato, e stavolta a fare rumore è il fatto che il tennista spagnolo non abbia parlato con l’altoatesino al termine dello Slam francese, pur comprendendone il momento difficile: “Immagino quello che avrà passato Sinner, e anche quanto male gli abbia fatto la finale di Parigi”, ha ammesso durante l’intervista.

Lo spagnolo ha aggiunto che la loro amicizia non è ‘stretta’ ma, nonostante ciò, è impossibile mettere in dubbio che il rapporto tra i due giovani campioni sia caratterizzato dal rispetto e da una sportività non indifferente. A riprova di ciò, il punto segnalato da Alcaraz all’arbitro nei confronti dell’avversario quando questi aveva modo di portarsi a casa l’incontro, un favore che gli è stato restituito. “Carlitos” è tornato a parlare di Sinner in un altro frangente.

Le parole di incoraggiamento di Alcaraz per Sinner

Alcaraz ha rivolto parole di incoraggiamento e di grande stima nei confronti del suo rivale. Il murciano ha spiegato che è consapevole della sua bravura, della sua forza, della sua incredibile tenacia e che l’amico-nemico tornerà ai livelli di prima con ancora più motivazione: “Sono sicuro che Jannik tornerà con una forza e motivazione mai viste prima”, ha infatti aggiunto.

A Wimbledon Sinner e Alcaraz scenderanno in campo per vincere, e non è detto che non ci sia un eventuale incontro tra loro con il passare dei turni. Un’amicizia che non è “stretta”, ma che rappresenta una grande vittoria per il tennis e per lo sport, poiché basata sul rispetto reciproco e sull’aiutarsi a vicenda nei momenti di difficoltà: “Imparerà da quanto accaduto a Parigi e tornerà ancora più forte.”