Sinner-Bonzi oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Rotterdam 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Benjamin Bonzi nel primo turno del torneo ATP 500 di Rotterdam 2023 (cemento indoor). L’altoatesino è reduce dal titolo vinto a Montpellier, il numero sette della giovane carriera. Non a caso gli organizzatori hanno concesso all’azzurro ben due giorni di riposo dopo il trionfo di domenica pomeriggio in terra transalpina. Sul veloce olandese c’è immediatamente un avversario tosto come il francese, ormai prossimo ad entrare tra i primi quaranta giocatori del mondo. Quest’anno ha fatto finale sul cemento outdoor di Pune (India) e, in generale, sui manti rapidi è sempre un brutto cliente da affrontare. Sinner conduce il bilancio degli scontri diretti per 2-0 e partirà con i favori del pronostico. In palio c’è un secondo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas, contro cui Jannik potrebbe vendicare la sconfitta in cinque set subita qualche settimana fa agli ottavi di finale degli Australian Open.

SEGUI LA DIRETTA LIVE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sinner e Bonzi scenderanno in campo oggi (mercoledì 15 febbraio). I due giocatori sono pianificati come match d’apertura sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 11:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e a Sky Sport, che segue la kermesse olandese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà l’incontro di primo turno tra Sinner e Bonzi. Il nostro sito, infatti, garantirà ai propri lettori una diretta testuale e fornirà aggiornamenti, news, highlights e le parole dei protagonisti al termine della partita e per tutta la durata della manifestazione orange.