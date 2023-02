Regolamento slalom parallelo individuale Mondiali 2023 sci alpino: come funziona e format

Tutto pronto per lo slalom parallelo individuale, specialità dei Mondiali 2023 di sci alpino di Courchevel/Meribel. L’appuntamento è per la giornata odierna di martedì 14 febbraio alle ore 17:00 e per l’Italia gareggeranno Marta Bassino, Lara Della Mea, Beatrice Sola e Asja Zenere al femminile e Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer al maschile. Ma come funziona nello specifico il format del parallelo individuale? Andiamo a scoprirlo insieme.

IL REGOLAMENTO – Saranno 46 gli atleti partecipanti, divisi equamente tramite sorteggio tra pista rossa e pista blu. In 23 scenderanno dunque su un tracciato e in 23 sull’altro. Ad accedere alla fase successiva, quella in cui si assegnano le medaglie, saranno però i migliori 16 tempi (8 dalla pista blu e 8 dalla pista rossa). Da qui si procederà dunque con un tabellone a eliminazione diretta fino ad arrivare all’ultimo scontro tra i due atleti che si contenderanno l’oro.