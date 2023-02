Golf, Genesis Invitational: c’è Francesco Molinari. Edoardo in Thailandia con Migliozzi

Grande attesa per il Genesis Invitational, sul percorso del Riviera Country Club, a Pacific Palisades in California, dal 16 al 19 febbraio. Occhi puntati su Tiger Woods, al ritorno e con voglia “di vincere, altrimenti non sarei qui”. In chiave azzurra è presente Francesco Molinari. Per quanto riguarda i favoriti spazio a Scottie Scheffler che dovrà vedersela con Jon Rahm, (n. 3) e Justin Thomas (n. 7). Senza tuttavia dimenticare Sam Burns (n. 14), Jordan Spieth (n. 16). Tra i top ten del ranking presenti anche Matt Fitzpatrick (n. 10), Patrick Cantlay (n. 5) e Collin Morikawa (n. 9).

Edoardo Molinari e Guido Migliozzi tornano in campo dopo una settimana di riposo per disputare il Thailand Classic previsto dal 16 al 19 febbraio sul percorso dell’Amata Spring CC, a Chon Buri nei pressi di Bangkok in Thailandia. Tra i favoriti gli inglesi Daniel Gavins e Dan Bradbury, il sudafricano Thriston Lawrence e il francese Antoine Rozner. L’evento è giunto alla terza edizione, ma le precedenti sono state disputate nel 2015 e 2016 vinte, entrambe da due australiani, Andrew Dodt e Scott Hend, assenti nell’occasione. Il montepremi è di 2.000.000 di dollari.