Sinner-Baez oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jannik Sinner se la vedrà contro Sebastian Baez nel terzo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). L’altoatesino, dopo aver lasciato le briciole agli olandesi Botic Van De Zandschulp e Jesper De Jong, parte ancora una volta largamente favorito contro il piccolo argentino. L’unico scontro diretto è stato appannaggio dell’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Quest’ultimo, infatti, lo scorso ottobre si è imposto in rimonta nei sedicesimi sul veloce del Masters 1000 cinese di Shanghai. Nel mirino per Sinner c’è l’accesso alla seconda settimana del Major oceanico. Qui eventualmente si troverebbe di fronte uno tra il top cento ceco Tomas Machac oppure il bombardiere russo Karen Khachanov, numero quindici del ranking mondiale.

Sinner e Baez scenderanno in campo oggi (venerdì 19 gennaio). I due giocatori sono pianificati come primo incontro sulla Margaret Court Arena con inizio fissato a partire dalle ore 02.00 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il terzo impegno di Jannik Sinner sul veloce di Melbourne. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.