Copa del Rey 2023/2024: stavolta Simeone piega Ancelotti, l’Atletico si prende un derby di Madrid epico

Questa volta il Cholo Simeone si prende la rivincita ed è il popolo del Metropolitano a esultare. Il derby di Madrid si tinge di epica e termina 4-2 ai supplementari, 120 minuti come pochi giorni fa in Arabia Saudita, ma è l’Atletico Madrid a passare ai quarti della Copa del Rey, mentre il Real Madrid, che l’aveva spuntata a Riad per poi andare a vincere la Supercoppa in finale col Barcellona, esce di scena. Una partita pazza, ricca di emozioni, che sa di riscatto per i colchoneros, che oltre alla semifinale della settimana scorsa, fanno i conti coi ricordi nei quarti di Copa del Rey del gennaio 2023, in Supercoppa nel 2020 a Gedda ai rigori, e ovviamente nelle due finali del 2014 e 2016 in Champions. Come in campionato, però, è proprio l’Atletico a infliggere al Real Madrid la seconda sconfitta stagionale, questa fa male perché arriva l’eliminazione dalla manifestazione.

Partita di un’intensità incredibile al Metropolitano, dove il derby vive sulle montagne russe nel proprio svolgimento. Al termine di un primo tempo estremamente equilibrato, Samuel Lino trova il gol del vantaggio e fa esplodere la torcida dei colchoneros. Sempre nella prima frazione, però, sfortuna nera quella di Oblak, che su una punizione tagliata di Modric sbaglia l’uscita, viene caricato ma da un compagno e se la butta dentro per un incredibile autogol. Nella ripresa è Lunin, l’altro portiere, a combinare un disastro, regalando il gol a Morata. L’Atletico passa di nuovo in vantaggio, ma ecco che nel finale l’assalto dei ragazzi di Ancelotti, che colpiscono due traverse con Bellingham e Rodrygo, riescono a pareggiare i conti con Joselu al termine di un’azione di contropiede dopo il miracolo di Lunin e il ribaltamento di fronte fulmineo guidato da Bellingham e Vinicius. Partita meravigliosa con occasioni da una parte e dall’altra, i supplementari sono il consueto epilogo nel derby madridista e così è. E qui Griezmann sale in cattedra su una palla persa da Vinicius e convergendo verso l’area di rigore pesca il jolly trovando un gol meraviglioso. 3-2 e inevitabilmente gli ospiti si sbilanciano tentando di pareggiarla per la terza volta, ma al 120′ in contropiede Riquelme la chiude.