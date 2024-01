Virtus Bologna, Banchi commenta la vittoria sull’Asvel: “Contenti per come è arrivata”

“Siamo molto contenti di questa vittoria e del modo in cui l’abbiamo ottenuta, rispondendo come squadra con grande spirito alle avversità e di come non abbiamo permesso a fattori esterni di influenzare la nostra convinzione, è un altro passo per diventare consapevoli della nostra forza come squadra”. Lo ha detto l’allenatore della Virtus Bologna, Luca Banchi, dopo la vittoria contro l’Asvel Villeurbanne in Eurolega: “Abbiamo giocato un quarto quarto importante, combinando la mentalità, l’aggressività, ma anche la qualità delle nostre scelte e la personalità che abbiamo dimostrato per assumerci tali responsabilità nel momento cruciale della partita”.