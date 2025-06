Il Milan sta lavorando sul mercato con Tare e in stretto contatto con Massimiliano Allegri: ecco il nome che filtra per l’attacco.

Il Milan ha necessariamente bisogno di andare a rinforzare determinate zone del campo per tornare ad essere competitivo ai vertici dopo una stagione che si è rivelata al di sotto delle aspettative. Il club rossonero, in assenza di impegni nelle coppe, dovrà nella stagione in arrivo vedersela con le rivali puntando allo scudetto.

Lo sa bene Massimiliano Allegri, così come i giocatori che – nonostante la vittoria della Supercoppa Italiana – devono riscattare mesi in cui tanto è andato storto. Igli Tare, in accordo con il nuovo tecnico rossonero, sta perciò lavorando sul mercato e ha già messo nel mirino determinati obiettivi. Tra questi c’è anche un ex calciatore di Serie A.

Milan, le idee di mercato prendono forma: può tornare l’ex Serie A

Il Milan sta ragionando sui diversi reparti da andare a coprire e rinforzare per la stagione 2025/26, ma gli occhi sono per lo più puntati su quello offensivo. C’è bisogno di rinforzare l’attacco e la prima scelta di Massimiliano Allegri resta sempre quella di Dusan Vlahovic che ha già allenato alla Juventus. I bianconeri lo valutano tra i 30 e i 40 milioni di euro, ma al momento si sono presi del tempo per capire se effettivamente procedere con la cessione.

Un altro nome che è saltato fuori nelle ultime ore è perciò quello di Ciro Immobile, l’ex attaccante della Serie A che nel campionato italiano ha fatto la differenza con la maglia della Lazio.

L’attaccante in Turchia, al Besiktas, ha segnato 19 gol in 41 partite. Un’esperienza positiva quindi, eppure vorrebbe ora tornare in Italia. Motivo questo per il quale i suoi agenti avrebbero avuto un contatto con il Milan nelle ultime ore. Immobile potrebbe quindi essere un affare low cost. Affare che magari potrebbe decollare a fine mercato. Il legame con Tare, d’altronde, è forte dai tempi della Lazio.