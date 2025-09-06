Sinner-Alcaraz, ennesima finale – stavolta agli US Open – della stagione per i primi due giocatori del mondo del tennis: ecco dove vederla, quando e a che ore.

Ci risiamo: anche agli US Open si sfideranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’italiano ha superato – non senza difficoltà – Auger-Aliassime in semifinale. Mentre lo spagnolo, sempre in semifinale, si è imposto su Novak Djokovic. Domani perciò, sul Centrale di Flushing Meadow, i primi due giocatori del mondo del tennis si troveranno ancora una volta faccia a faccia, in una finale tutta da vivere.

Sinner-Alcaraz, sarà finale anche agli US Open: tutti i dettagli sul big match

Per il terzo Slam consecutivo di quest’anno, Jannik Sinner sfiderà nuovamente Carlos Alcaraz in finale. Il bilancio complessivo verte al momento a favore dello spagnolo con un 9-5 complessivo. Alcaraz ha trionfato al Roland Garros, Sinner si è preso una vittoria importantissima a Wimbledon. Ora non resta che comprendere chi alzerà il trofeo a New York.

La finale, come detto, si giocherà domani – domenica 7 settembre – alle ore 14:00 locali, quindi le 20:00 italiane. Il tutto si svolgerà sull’Arthur Ashe, il Centrale di Flushing Meadows.

La finale potrà essere seguita in diversi modi e su diversi canali. Si potrà seguire in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sul canale ‘SuperTennis’, canale 64. Si potrà vedere anche in diretta su ‘Sky’. Ma anche in streaming ‘OTT SuperTennix’ e su ‘NowTV’ con abbonamento.