Mercoledì 17 dicembre propone un palinsesto sportivo densissimo, tra tennis internazionale, coppe europee di basket, Mondiale per Club di volley, sport invernali e un’ampia offerta calcistica che spazia dalla Champions League femminile alla Coppa Intercontinentale. Una giornata ideale per gli appassionati, con eventi distribuiti dall’alba a tarda sera.

Tennis: al via le Next Gen ATP Finals e la World Tennis League

Dopo alcune settimane di pausa, il tennis torna protagonista. Sul cemento di Gedda, in Arabia Saudita, iniziano le Next Gen ATP Finals, il torneo riservato ai migliori otto under 20 della stagione. In parallelo, a Bangalore, prende il via la World Tennis League, competizione a squadre che arricchisce ulteriormente il panorama tennistico di giornata.

Volley e sport invernali: Perugia al Mondiale e Val Gardena sotto i riflettori

Prosegue l’avventura di Perugia al Mondiale per Club di volley maschile, con la sfida ai giapponesi dell’Osaka Bluteon in programma in Brasile. Spazio anche agli sport invernali: si disputano i Campionati Italiani di pattinaggio artistico e la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile di Coppa del Mondo in Val Gardena, tappa chiave della stagione.

Basket protagonista tra Eurolega, EuroCup e coppe FIBA

La serata è particolarmente ricca per gli amanti della pallacanestro. In campo le italiane nelle coppe europee: Virtus Bologna in Eurolega, Venezia in EuroCup, Sassari in Europe Cup e Schio nell’Eurolega femminile. Un programma fitto che copre l’intero arco della giornata, dal tardo pomeriggio alla prima serata.

Calcio: Champions femminile e Coppa Intercontinentale

Da non sottovalutare la proposta calcistica. Riflettori puntati sulla Champions League femminile, con Roma e Juventus impegnate nell’ultima gara della fase a gironi. Spazio anche alle coppe nazionali (League Cup inglese, Coppa del Re e Coppa di Portogallo) e soprattutto alla Coppa Intercontinentale, con il PSG favorito nella sfida contro il Flamengo.

Calendario sport in TV – Mercoledì 17 dicembre

Notte e mattina

00.30 – Volley, Mondiale per Club: Volei Renata-Zawiercie

02.30 – Badminton, World Tour Finals

10.30 – Tennis, World Tennis League (prima giornata)

11.00 – Snooker, Scottish Open (secondo turno)

11.45 – Sci alpino, Coppa del Mondo: DH maschile Val Gardena (2ª prova)

Pomeriggio

12.00 – Tennis, Next Gen ATP Finals

13.40 – Freccette, Mondiali

14.00 – Volley, Mondiale per Club: Sada Cruzeiro-Swehly

15.00 – Calcio, Coppa di Portogallo: Villa Mea-Leiria

15.10 – Pattinaggio artistico, Campionati Italiani (juniores femminile)

Tardo pomeriggio

17.00 – Basket, EuroCup

17.30 – Volley, Mondiale per Club: Perugia-Osaka Bluteon

18.00 – Calcio, Coppa Intercontinentale: PSG-Flamengo

18.00 – Basket, Champions League

18.30 – Basket, Champions League ed EuroCup

18.30 – Pattinaggio artistico, Campionati Italiani (coppie juniores)

Sera