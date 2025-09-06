La MotoGP procede con l’appuntamento in Catalogna: nella Sprint domina il solito Marquez, in difficoltà ancora Bagnaia. Ecco i risultati

La MotoGP regala ancora grandi emozioni. Nel Gran Premio di Catalogna che si sta correndo in questo weekend, Marc Marquez si conferma una garanzia. Cade il fratello Alex, risale di sette posizioni Pecco Bagnaia ma ancora non basta. Ecco i risultati.

MotoGP, Marquez pazzesco anche in Catalogna: i risultati della Sprint. La Ducati vince già il Mondiale

Nella Sprint Race in Catalogna, Marc Marquez si è piazzato al primo posto con il tempo di 19’14.925, precedendo sia Quartararo si Di Giannatonio.

Al 4° posto Acosta, al 5° Bastianini. Solo al 14°, ma dopo essere risalito dal 21° posto, Pecco Bagnaia. Cade, dopo essere stato al comando del GP, e finisce fuori Alex Marquez. Incidente tra Martin e Morbidelli e anche tra Aldeguer e Bezzecchi.

Marc ha vinto la sua 14esima Sprint stagionale e si è così portato in classifica generale a +187 punti su Alex e a +239 su Bagnaia. In questo modo, la Ducati ha di rimando già vinto – con i risultati di oggi – il Mondiale costruttori per la settima volta nella sua storia.