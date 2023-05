Sabalenka-Sherif oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2023

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Mayar Sherif nei quarti di finale del WTA 1000 di Madrid 2023 (Spagna), torneo di scena sui campi di terra battuta in altura della Caja Mágica. Impegno decisamente non proibitivo per la vincitrice degli Australian Open, che deve ancora perdere un set nella capitale iberica. Dall’altra parte la solida egiziana, che ha stupito tutti estromettendo giocatrici del calibro della francese Caroline Garcia e della belga Elise Mertens. Al primo turno da registrare anche il successo ai danni della nostra Camila Giorgi, costretta a ritirarsi per un problema fisico all’inizio del terzo e decisivo set.

Tra le due non c’è alcun precedente all’attivo da dover registrare. I favori dei pronostici sono tutti per la seconda testa di serie, che ha nel mirino la quinta semifinale della stagione. Qui Sabalenka incontrerebbe una tra la greca Maria Sakkari oppure la rumena Irina Camelia Begu. La numero 59 del ranking mondiale, che ha già raccolto il risultato più importante della carriera grazie a questo inaspettato quarto di finale, non starà a guardare e proverà a provocare qualche incertezza nel tennis della più quotata avversaria.

Sabalenka e Sherif scenderanno in campo oggi (martedì 2 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata sul Manolo Santana Stadium con inizio fissato non prima delle ore 13.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di quarti di finale tra Sabalenka e Sherif garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.