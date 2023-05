Alcaraz-Zverev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2023

Carlos Alcaraz affronterà Alexander Zverev agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica dal 25 aprile al 7 maggio. Tutto pronto per il remake della finale dello scorso anno, dominata dallo spagnolo il quale partirà ancora favorito. I due si sono spesso allenati insieme in queste settimane e ora si ritroveranno di fronte su uno dei palcoscenici importanti. Tutto lascia pensare ad una vittoria di Alcaraz, ma il tedesco ha ottenuto due successi importanti ai danni di Carballes Baena e Grenier e non vuole fermare la sua corsa.

Alcaraz e Zverev scenderanno in campo oggi, martedì 2 maggio come terzo match sul Manolo Santana Stadium dalle ore 11. La copertura televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento madrileno attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Sarà disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il Masters 1000 di Madrid 2023 fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco del torneo.