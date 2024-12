Iga Swiatek è atterrata a Sydney, dove nella notte italiana tra domenica 29 e lunedì 30 dicembre comincerà ufficialmente la sua nuova stagione con la United Cup 2025. L’anno scorso la Polonia si arrese soltanto in finale alla Germania di Alexander Zverev, ma quest’anno ci riproverà e punta ad arrivare fino in fondo. “L’anno scorso eravamo così vicini – ha detto la numero 2 Wta a Tennis Australia dall’aeroporto internazionale di Sydney -. Abbiamo avuto match point nella partita di Hubi (Hurckacz). Quindi di sicuro quest’anno vogliamo avere un’altra possibilità e speriamo di arrivare alle ultime fasi del torneo per lottare per vincerlo perché penso che la nostra squadra sia incredibile. Abbiamo già una grande esperienza giocando insieme“.

Swiatek ha poi aggiunto: “L’edizione dell’anno scorso porta con sé molte emozioni, ma la ricordo ancora come positiva, anche se abbiamo perso l’ultima. È stata sicuramente molto divertente. Trascorrerò i prossimi giorni allenandomi duramente e abituandomi alle condizioni. Nel complesso, penso che i miei preparativi siano stati piuttosto buoni, anche se sono stati brevi perché la mia stagione è finita più tardi del solito. Ho passato ogni giorno in campo dando il 100% e questa è stata la cosa più importante“.

Il girone della Polonia

Swiatek e Hurkacz guideranno la squadra polacca per il terzo anno consecutivo. La Polonia è la testa di serie numero 2 del tabellone, ed è inserita nel gruppo B insieme a Repubblica Ceca e Norvegia; l’esordio avverrà la sera del 30 dicembre contro la Norvegia, per poi festeggiare l’arrivo del nuovo anno contro la selezione ceca due giorni più tardi. La miglior giocatrice della passata edizione ha manifestato tutta la sua voglia di scendere in campo contro Karolina Muchova: “Contro di lei ho sempre giocato delle belle battaglie, di solito su tre set, quindi sarà piuttosto emozionante. Ma per come la vedo io, sto solo andando un passo alla volta e concentrandomi sulle prime sfide qui in Australia“.

In aggiunta, Swiatek ha concluso: “È il primo torneo dell’anno, quindi non sai mai che tipo di tennis porterai. Devono passare un paio di giorni prima di iniziare a capire come ti sentirai in campo. Penso che saranno entrambe partite difficili, soprattutto quella contro la Repubblica Ceca“.

Sabalenka comincia la sua stagione da Brisbane

In Australia ci sarà anche Aryna Sabalenka, impegnata però nel torneo Wta di Brisbane 2025 (al via il 29 dicembre). La bielorussa comincerà per la prima volta in carriera la stagione da numero 1 al mondo, ed è fortemente motivata a mantenere il primato: “Mi sento fresca e pronta a partire. Amo l’Australia e vengo sempre qui affamata e pronta a dare tutto in campo. La folla qui è incredibile, sento tutto il supporto e penso che questa sia la cosa migliore dell’Australia, ovvero che la gente è davvero appassionata di tennis. E se ti fanno davvero il tifo lo sentirai, e questo mi piace“.

Il primo obiettivo è quello di fare meglio a Brisbane rispetto allo scorso anno, quando ha subito la sconfitta in finale contro Elena Rybakina: “Ho un sacco di bei ricordi di qui e non vedo l’ora di iniziare a giocare. Non è stato il risultato che volevo alla fine, ma farò del mio meglio quest’anno“. Qualche settimana dopo però Sabalenka si è ripresa la sua rivincita conquistando il suo secondo titolo consecutivo all’Australian Open, e quest’anno punta al tris (potrebbe diventare la prima donna a vincere tre titoli consecutivi all’Australian Open in singolare da Martina Hingis nel 1997-1999).

Nonostante i successi e la vittoria di tre degli ultimi quattro tornei slam sui campi in cemento, la bielorussa mantiene la sua umiltà: “Ci sono così tante cose da migliorare; forse non sono così brava con il mio gioco a rete in singolare, devo potenziare il mio gioco di tocco. Anche il mio servizio non è buono come vorrei, quindi ci sono sempre elementi in cui fare meglio. Penso che la chiave sia semplicemente non concentrarsi sul risultato, ma su se stessi e sul migliorare il proprio gioco e ogni volta che si è in campo fare del proprio meglio“.

La situazione nel ranking tra Swiatek e Sabalenka

Le due fuoriclasse del tennis mondiale occupano le prime due posizioni del ranking Wta, con un divario in favore della bielorussa che non è mai stato così ampio. Il finale di stagione molto positivo di Sabalenka le ha infatti consentito il sorpasso ai danni della rivale, con un vantaggio superiore ai 1000 punti (1121 per l’esattezza). La bielorussa guida con 9416 punti, frutto dei due successi slam all’Australian Open e allo Us Open, oltre ai due Wta 1000 vinti a Cincinnati e Wuhan; Swiatek invece insegue a quota 8295, e data la prematura uscita della scorsa edizione all’Happy Slam al terzo turno contro la ceca Linda Noskova, potrebbe anche pensare di avvicinarsi e mettere la freccia sulla rivale.

Molto però dipenderà dal cammino di Sabalenka, che negli ultimi mesi ha dimostrato di essere la più forte di tutte sul cemento: la bielorussa è perfettamente in grado di riprendersi i 2000 punti della vittoria dello scorso anno, ma sarà il campo a parlare. Di contro, Swiatek non ha mai dimostrato grande feeling con il cemento di Melbourne, dove come miglior risultato vanta la semifinale del 2022. Servirà dunque invertire il trend per provare l’assalto alla vetta del ranking.