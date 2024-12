Zheng Qinwen, attuale numero 5 del mondo, ha annunciato che non parteciperà alla United Cup 2025. La tennista cinese, che ha vinto 50 delle 68 partite disputate nella scorsa stagione, ha conquistato l’oro olimpico e due titoli Wta (Palermo e Tokyo), oltre a chiudere l’anno da runner-up alle Wta Finals. La classe 2001 inizierà la nuova stagione direttamente all’Australian Open, dove difende i punti della finale dello scorso anno, quando fu sconfitta soltanto da Aryna Sabalenka. Inoltre all’Happy Slam la cinese non avrà con sé il suo abituale allenatore, lo spagnolo Pere Riba, ma sarà seguita dall’argentino Dante Bottini, ex coach di Kei Nishikori. Riba, infatti, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico all’anca, che peraltro nel 2018 lo aveva costretto a ritirarsi dal tennis.

Questo il post di Zheng sul suo canale Instagram in cui annuncia il forfait alla competizione a squadre: “Mi dispiace ma non potrò essere in campo alla United Cup. Il 2024 è stata una stagione lunga per me, ho bisogno di qualche altra settimana di riposo e di buon allenamento per essere pronta per la nuova stagione. A gennaio alla United Cup ho passato dei giorni fantastici, mi mancherà molto questo evento. Ci vedremo a Melbourne!”.

Al via anche le qualificazioni del Wta di Brisbane

Non solo United Cup però, perché a livello Wta inizia la stagione anche a livello di singolare. Sempre nella notte tra 26 e 27 dicembre prenderanno infatti il via le qualificazioni del Wta di Brisbane 2025, che non vedono però al via nessuna rappresentante italiana. Presente qualche nome interessante come Schmiedlova, Sorribes Tormo e Saville, che cercheranno il pass per il tabellone principale, il quale a sua volta aprirà i battenti tra domenica e lunedì.