Le prestazioni in continua crescita di Dimarco non sono passate inosservate tra le big di tutta Europa. In arrivo una cifra astronomica per l’Inter, molto difficile da rispedire al mittente

Dall’arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra, Federico Dimarco ha avuto praticamente una continua crescita che lo ha portato ad una valutazione molto alta. Con 18 partite alle spalle in questa stagione, l’esterno nerazzurro ha messo a segno 3 reti e 3 assist, tutti nel campionato di Serie A. Le statistiche, purtroppo, non tengono in conto le continue sgroppate tra difesa e attacco che l’ex Verona propone per novanta minuti. Di fatto, dopo Thuram e Lautaro, Federico Dimarco sarà l’uomo mercato per i prossimi mesi e l’Inter dovrà faticare molto per resistere alla tentazione di nuove offerte.

Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Dimarco ha vestito la maglia di cinque squadre differenti (esclusa quella nerazzurra) e questo gli ha permesso di farsi le ossa nell’arco di cinque anni, prima di approdare nuovamente ad Appiano. Le big si stanno interessando al 32 interista soprattutto per le sue capacità di operare sia sulla linea difensiva, sia come esterno di centrocampo, senza contare che all’età di 27 anni può dare ancora molto al calcio giocato.

Il Real Madrid chiama Dimarco: offerta irrinunciabile

Nei giorni scorsi Federico Dimarco era stato accostato al Manchester United, anche se non c’è mai stato nulla di concreto. Attualmente l’esterno dell’Inter si trova a discutere di un possibile rinnovo con l’Inter, cosa che non necessariamente frenerebbe una potenza come il Real Madrid. Le Merengues hanno bisogno di sostituire Mendy e il primo obiettivo rimane comunque Alphonso Davies, ventiquattrenne in forza al Bayern Monaco. Se l’assalto al terzino canadese dovesse fallire, allora Perez dirotterà parte del suo budget di mercato su Federico Dimarco: questo sarebbe un regalo gradito anche da Carlo Ancelotti.

Gli spagnoli però dovranno fare i conti con la dirigenza dell’Inter, che come cifra di partenza chiederebbe almeno 70 milioni, cifra che solleverebbe più di qualche dubbio nella società blanca. A Madrid hanno trovato un sostituto temporaneo come Fran Garcia, che per ora si sta comportando bene al posto di Mendy ma non sembra infondere particolare fiducia per quanto riguarda la tenuta a lungo termine e le prospettive future. Il primo intento del Real è quello di abbassare un poco le richieste dell’Inter ed eventualmente di ragionare su una contropartita tecnica che possa soddisfare le esigenze del mister Simone Inzaghi. Il mercato dell’Inter in ogni caso è pronto ad infiammarsi e qualche soldo in cassa di certo non fa mai male.