Rybakina-Ostapenko sospesa per pioggia: tutti gli aggiornamenti

Piove sui campi del Foro Italico. La pioggia è stata protagonista di queste due settimane in cui si sono disputati gli Internazionali d’Italia. Nel pomeriggio sono iniziate a cadere gocce d’acqua, che hanno costretto l’organizzazione a posticipare momentaneamente la seconda semifinale del singolare femminile tra Kybakina e Ostapenko. Il match, in programma alle 19 inizierà non prima delle 19:45. Slitterà anche la semifinale del doppio maschile tra Koolhof/Skupski e Haase/Van De Zandschulp. Seguiranno aggiornamenti.

SEGUI IL LIVE DEL MATCH

DOVE VEDERE IN TV IL MATCH

22.14 – Ecco le due giocatrici, si riprende!

22.03 – Non si riprenderà a giocare prima delle 22.15

22.01 – In questo momento provano a togliere i teloni

21.54 – Continua a piovere

21.37 – Non si riprenderà a giocare prima delle ore 22

21.30 – Mettono i teloni sul campo centrale: la sosta non sarà di certo breve!

21.15 – Torna la pioggia al Foro Italico: Rybakina-Ostapenko sospesa sul 6-2 2-4