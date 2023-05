Eurolega, Final Four 2022/2023: il Real Madrid batte il Barcellona, sarà finale con l’Olympiakos

Il Real Madrid batte il Barcellona nella seconda semifinale delle final four di Eurolega 2022/2023 e accede alla finalissima. I ragazzi di Chus passano 78-66 nel campo neutro della Zalgiris Arena di Kaunas grazie a un ultimo quarto da 20-11, che permette a Llul e compagni di volare in finale. Mattatore dell’incontro Tavares, che mette giù una doppia doppia da 20 punti e 15 rimbalzi accompagnata dai 14 con 9 rimbalzi di Hezonja. Non bastano al Barcellona i 16 punti di Abrines per evitare la sconfitta. Deludenti Satoransky e Mirotic, che combinano soli 10 punti condannando coach Jasikevicius a disputare la finale 3° e 4° posto contro il Monaco. Real Madrid che si merita un posto in finale dove incontrerà il super Olympiakos di Vezenkov e Papanikolau.