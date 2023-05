Europeo under 17: l’Italia affronterà la Serbia domenica a Budapest

All’indomani della sfortunata sconfitta 2-1 all’esordio contro la Spagna, l’Italia Under 17 continua a lavorare in vista del prossimo impegno. Domenica 21 maggio alle ore 20 contro la Serbia all’Hidegkuti Nándor Stadium di Budapest, gli Azzurrini torneranno in campo a caccia di una giornata migliore di quella contro le furie rosse.

“A mio avviso, per le occasioni che abbiamo creato, avremmo meritato qualcosa in più – afferma Federico Ragnoli Galli, autore del gol del momentaneo 1-0 azzurro contro gli spagnoli -. Abbiamo affrontato una buona squadra, di qualità, come noi. Siamo un po’ amareggiati per il risultato ma, adesso, ci aspettano altre due partite. Sono molto contento di aver aiutato i miei compagni facendo gol e spero di continuare a farlo anche domenica”.L’attaccante, classe 2006, nato a Desenzano del Garda (BS) ha iniziato a giocare a calcio nel Padenghe, oggi denominata Vighenzi, all’età di 5 anni e, dopo una parentesi di sei mesi alla Feralpisalò nella stagione successiva, entra a far parte del settore giovanile dell’Atalanta, in cui milita da 10 stagioni. Da quel momento in poi, l’unica altra maglia che ha indossato è quella della Nazionale: “È il massimo che un ragazzo possa sognare. Quando inizi a giocare a calcio sogni di rappresentare, un giorno, il tuo paese e poterlo fare ti regala emozioni bellissime ma anche grandi responsabilità. L’inno, ad esempio, è un momento incredibile”.

“È stata una partita difficile – sottolinea il numero 1 azzurro Tommaso Martinelli -, il primo tempo, secondo me, abbiamo fatto una buonissima prestazione, nella ripresa, invece, ci siamo abbassati, forse, un po’ troppo. Avremmo meritato entrambe di vincere ma il risultato, alla fine, ha premiato loro. Non ci rimane che accettarlo e pensare alla prossima. Siamo un grandissimo gruppo, seguito da grandissime persone“.Nato a Bagno a Ripoli (FI), l’estremo difensore, classe 2006, ha mosso i primi passi nella Sales prima di passare, nel gennaio 2013, alla Fiorentina con cui, in questa stagione, ha vinto una Supercoppa Primavera.