Napoli-Inter oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Napoli e Inter, valevole per la 36esima giornata della Serie A 2022/2023. Al Maradona si affrontano due squadre che occupano le prime posizioni del campionato ma che stanno vivendo momenti diversi. I partenopei, dopo aver vinto il campionato, hanno già la testa al futuro, che al momento è un rebus legato soprattutto alle decisioni di Spalletti e Giuntoli. I nerazzurri sono invece reduci dall’accesso in finale di Champions League e la testa, almeno parzialmente, non potrà che essere alla finale di Coppa Italia in programma tra pochi giorni. La sfida è in programma oggi, domenica 21 maggio alle 18:00. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.