Roland Garros 2024, programma e orari giovedì 30 maggio: tutte le partite in programma

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2024 per la giornata di giovedì 30 maggio. Programma fittissimo a Parigi nella quinta giornata di gare, con il recupero della quasi totalità dei match all’aperto che non si sono svolti mercoledì causa pioggia. Nutrita la schiera degli italiani in campo: Arnaldi e Sonego, che devono terminare i propri match ancora fermi al primo set, poi Musetti sul Philippe Chatrier contro Monfils, Cobolli contro Rune, Paolini, Darderi, Errani, Cocciaretto, Fognini e Zeppieri.

Di seguito il programma completo del Roland Garros per giovedì 30 maggio.

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Ore 12.00 – Uchijima vs (2) Sabalenka

a seguire – (15) Svitolina vs Parry

a seguire – (1) Djokovic vs Carballes Baena

Non prima delle 20.15 – Monfils vs (30) Musetti

COURT SUZANNE-LENGLEN

Ore 11.00 – Kecmanovic vs (5) Medvedev

a seguire – Rus vs (4) Rybakina

a seguire – (4) Zverev vs Goffin

a seguire – (14) Keys vs Sherif

COURT SIMONNE-MATHIEU

Ore 11.00 – (8) Hurkacz vs Nakashima (si riparte dal 5-6)

a seguire – Moutet vs Shevchenko

a seguire – Gracheva vs Pera

a seguire – Davidovich Fokina vs (7) Ruud

COURT 14

Ore 11.00 – Marozsan vs (10) Dimitrov

a seguire – Volynets vs (5) Vondrousova (si riparte dal 6-0 1-4)

a seguire – Cobolli vs (13) Rune

a seguire – (19) Azarenka vs M. Andreeva

COURT 7

Ore 11.00 – (32) Siniakova vs Paquet

a seguire – (15) Shelton vs Nishikori (si riparte dal 5-5)

a seguire – (28) Etcheverry vs Rinderknech

a seguire – (23) Kalinskaya vs Andreescu

COURT 6

Ore 11.00 – Arnaldi vs Muller (si riparte dal 5-3)

a seguire – (17) Samsonova vs Anisimova

a seguire – (11) de Minaur vs Munar

a seguire – Baptiste – (12) Paolini

COURT 2

Ore 11.00 – Golubic vs Potapova

a seguire – Darderi vs (26) Griekspoor

a seguire – Avanesyan vs Blinkova

a seguire – Stearns – (10) Kasatkina

COURT 3

Ore 11.00 – Ofner vs (20) Baez

a seguire – Errani vs (22) Navarro

a seguire – (7) Zheng vs Korpatsch

COURT 4

Ore 11.00 – Xin. Wang vs Tomova

a seguire – (25) Mertens vs Martic

a seguire – (23) Cerundolo vs Misolic

COURT 5

Ore 11.00 – Bergs vs Marterer

a seguire – Bucsa vs Cocciaretto

a seguire – Struff vs (19) Bublik

COURT 8

Ore 11.00 – Badosa vs Putintseva

a seguire – (31) Fernandez vs Xiy.Wang (si riparte dal 5-3)

a seguire – Fognini vs (14) Paul

COURT 9

Ore 11.00 – Squire vs (21) Auger-Aliassime

a seguire – Fett vs Bouzkova (si riparte dal 2-6 0-1)

a seguire – (18) Khachanov vs Kovalik

COURT 10

Ore 11.00 – Wang vs (30) Yastremska

a seguire – (11) Collins vs Danilovic

a seguire – Kokkinakis vs Zeppieri

COURT 11

Ore 11.00 – Shapovalov vs (25) Tiafoe

a seguire – (31) Navone vs Machac

a seguire – Bogdan vs (20) Pavlyuchenkova

COURT 12

Ore 11.00 – Vekic vs (18) Kostyuk

a seguire – Sonego vs Zhang (si riparte dal 3-4)

a seguire – Begu vs (27) Noskova

COURT 13

Ore 11.00 – (27) Korda vs Kwon (si riparte dal 5-4)

a seguire – (9) Ostapenko vs Tauson

a seguire – (12) Fritz vs Lajovic