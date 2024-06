Roland Garros 2024, programma e orari domenica 2 giugno: tutte le partite in programma

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2024 per la giornata di domenica 2 giugno. Ancora Italia grande protagonista sui campi in terra dello slam parigino: nel tabellone maschile scenderanno in campo infatti Jannik Sinner, contro il padrone di casa Corentin Moutet, e Matteo Arnaldi, che dopo aver travolto Rublev sfida ora Stefanos Tsitsipas. Per quanto riguarda il tabellone femminile invece, in campo Elisabetta Cocciaretto nella proibitiva sfida contro Coco Gauff.

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE

PROGRAMMA DOMENICA 2 GIUGNO

PHILIPPE CHATRIER

Ore 11.00 – (1) Swiatek vs Potapova

a seguire – (3) Gauff vs Cocciaretto

non prima delle 14.00 – (21) Auger-Aliassime vs (3) Alcaraz

non prima delle 20.15 – Moutet vs (2) Sinner

SUZANNE LENGLEN

ore 11.00 – Danilovic vs (5) Vondrousova

a seguire – Arnaldi vs (9) Tsitsipas

a seguire – Tauson vs (8) Jabeur

a seguire – (8) Hurkacz vs (10) Dimitrov

COURT 7

Secondo match dalle 11.00 – Matos/Melo vs (11) Bolelli/Vavassori

COURT 6

Quarto match dalle 11.00 – Cocciaretto/Trevisan vs Bogdan/Cristian

COURT 4

Terzo match dalle 11.00 – (11) Errani/Paolini vs Linette/Pera