Roland Garros 2023, Vavassori esce di scena al secondo turno: Olivieri vince in quattro set

Niente da fare per Andrea Vavassori che, nel match valevole per il secondo turno del Roland Garros 2023, viene sconfitto in quattro set dall’argentino Genaro Alberto Olivieri mediante il punteggio di 6-7(7) 6-3 4-6 6-7(3). L’azzurro paga il terzo incontro nell’arco di altrettanti giorni e, a causa della condizione fisica, è costretto ad arrendersi al rivale sudamericano.

L’argentino parte con il piede sull’acceleratore, ritagliandosi e concretizzando immediatamente la prima palla break a sua disposizione. L’azzurro, però, non resta a guardare e mette subito a referto il contro-break a zero, anche se nel game successivo lo stesso Vavassori è costretto a cedere nuovamente il servizio. Il numero 231 del ranking Atp rimane sempre un passo avanti al rivale e, dopo aver tenuto per la prima volta il turno di battuta, centra un pesantissimo doppio break. All’improvviso Andrea trova un guizzo e recupera uno dei due break di svantaggio, per poi vincere il suo primo game al servizio dopo circa 25 minuti di gioco. Il piemontese sfrutta il momento positivo e, dopo aver annullato un set-point, rimette tutto in equilibrio con il contro-break. La contesa si decide al tie-break, che premia Olivieri con lo score di 7-6(7).

In apertura del secondo parziale Vavassori realizza subito il break, che poi consolida nei propri turni di servizio. Il sudamericano resta in scia al rivale, ma non riesce mai ad impensierirlo in risposta. Questo set procede in maniera molto più spedita rispetto al primo e regala anche meno emozioni ma, nel momento cruciale, Andrea si ritaglia il primo set-point. Il torinese non se lo lascia ripetere due volte e piazza il secondo break, che vale la vittoria del set con il punteggio di 6-3: tutto nuovamente in equilibrio.

L’azzurro viaggia sulle ali dell’entusiasmo e riprende esattamente da dove aveva lasciato, tenendo il turno di servizio agevolmente ed ottenendo subito tre palle break, che vengono sfruttate in maniera impeccabile. Olivieri appare in difficoltà, ma all’improvviso si accede, difendendo il turno di battuta e piazzando il contro-break. Vavassori accusa il colpo e l’argentino ne approfitta, trovando un nuovo break e conquistando ben cinque giochi consecutivi. Il tennista italiano prova a restare in corsa, ma il suo rivale ha due set-point e li concretizza per tornare in vantaggio nel computo complessivo del match con un 6-4.

Nel quarto set continua il momento di difficoltà del piemontese, che nel terzo game è costretto ad annullare tre palle break per difendere il turno di servizio. Olivieri sembra in una condizione fisica migliore, tant’è che conquista altre tre palle break mettendo Andrea con le spalle al muro. Vavassori fa fatica, ma cancella nuovamente le chance a disposizione dell’argentino prendendosi il game più lungo dell’incontro. Da lì in poi i due contendenti dimostrano grande solidità nei rispettivi turni di battuta e spingono la contesa al tie-break. Come accaduto nel primo set Olivieri prende il controllo delle operazione, ottiene quattro match-point e alla seconda occasione porta a casa un clamoroso successo per 7-6(7) 3-6 6-4 7-6(3).