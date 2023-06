Psg, società corregge Galtier: “Sarà ultima partita di Messi, ma in questa stagione”

Situazione un po’ confusa in casa Paris Saint-Germain, dopo le parole del tecnico Galtier in conferenza stampa che ha annunciato senza troppi preamboli l’ultima partita di Leo Messi al Parco dei Principi. Parole che ovviamente hanno subito scatenato un tam-tam mediatico, considerando anche come fossero già basse le possibilità di un rinnovo dell’argentino rispetto al contratto che scade tra poche settimane.

La dirigenza del PSG però è immediatamente intervenuta con una dichiarazione all’AFP, nella quale si cerca di correggere il tiro. “Galtier si è espresso in modo non proprio corretto, vogliamo assicurare che intendeva dire che sarà l’ultima partita di Messi al Parco dei Principi, ma in questa stagione.” Non resta quindi che attendere, per capire se effettivamente Messi rinnoverà oppure saluterà Parigi nei prossimi giorni.