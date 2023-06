Inter, Inzaghi: “Contro il City partiremo sfavoriti, ma sarà una finale da vivere”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di ‘Uefa Champions League Magazine‘ a poco più di una settimana dalla finale di Istanbul tra Inter e Manchester City: “Non partiremo sicuramente favoriti, ma il calcio è bello proprio per questo. Affrontiamo una delle migliori squadre al mondo, con un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Tutti insieme abbiamo però dimostrato di poter raggiungere tutto e speriamo di coronare quanto fatto fin qui. Sarà una finale emozionante e da vivere, che abbiamo conquistato meritatamente. Un’italiana non giocava una finale di Champions da molto tempo, perciò è motivo d’orgoglio“.