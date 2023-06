Roland Garros 2023, Rune vince in lotta su Cerundolo: sarà di nuovo sfida contro Ruud nei quarti

Sono Casper Ruud ed Holger Rune i primi due giocatori a conquistare l’accesso ai quarti di finale nella parte bassa del tabellone del Roland Garros 2023. E come già accaduto proprio a Parigi dodici mesi fa e più recentemente a Roma quest’anno, ci sarà un derby scandinavo per accedere in semifinale. Ruud, finalista della passata edizione del torneo, ha dato vita ad un match abbastanza equilibrato contro il cileno Nicolas Jarry, ma ha dimostrato nei punti decisivi il perché sia a tutti gli effetti un top-5 ormai da più di dodici mesi. Un break recuperato sia nel secondo che nel terzo parziale all’avversario verso il 7-6(3) 7-5 7-5 finale.

Come prevedibile ha dovuto faticare ancor di più il giovane Rune per avere la meglio su uno dei giocatori più in forma del circuito, l’argentino Francisco Cerundolo, che si è arreso solamente dopo quattro ore di gioco con il punteggio di 7-6(3) 3-6 6-4 1-6 7-6(7). Un quinto set che il tennista sudamericano molto probabilmente ricorderà a lungo. Sul 4-3 in suo favore ha avuto tre palle break che l’avrebbero portato a servire per il match, ma ha giocato in maniera piuttosto contratta, finendo per subire la rimonta del suo avversario. Poi la chance l’ha avuta Rune, che è andato a servire per il match sul 5-4, ma ha perso il servizio e permesso a Cerundolo di rientrare sul 5-5. Nel tie-break parte meglio l’argentino, che si porta avanti 5-3, ma Rune – anche con un po’ di fortuna, in particolare su una stop volley non colpita bene – torna di nuovo in parità e poi mette a segno l’allungo decisivo. Prima semifinale slam per il danese.