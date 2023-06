Frosinone, Angelozzi: “Addio Grosso? Fine settimana ci riaggiorneremo”

Guido Angelozzi, direttore dell’area tecnica del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei rumors relativi al possibile addio di Fabio Grosso dopo la promozione in serie A. “Grosso è a scadenza, prima delle vacanze ci siamo parlati e a fine settimana ci riaggiorneremo. Se vuole andare via, me lo dirà ma ci siamo sentiti fino a stamattina, era in vacanza con la famiglia e l’ho sentito abbastanza sereno e tranquillo”.